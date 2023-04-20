DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FOTOKOPİ VE KIRTASİYE YERLERİ KİRALANMASI İHALELERİ

1- Üniversitemiz bünyesinde aşağıda belirtilen yerlerin kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sıra No Yerler TAHMİNİ İHALE KİRA BEDELİ (YILLIK) KİRA SÜRESİ Geçici Teminat (Tahmini Kira bedelinin % 3'ü) İhale Yeri, Tarihi ve Saati 1 3331 ada, 36 Parselde kayıtlı 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası zemin katında bulunan 18,18 m2 lik Fotokopi ve Kırtasiye Odası Yeri 24.000,00 TL 1 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 02.05.2023 Tarihi Saat : 09.30 2 3331 ada, 36 Parselde kayıtlı 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde bulunan 18,90 m2 lik Fotokopi Odası ve Kırtasiye yeri 24.000,00 TL 1 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 02.05.2023 Tarihi Saat : 10.30 3 629 ada, 202 Parselde kayıtlı Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 3. Etap Binasında bulunan 26 m2 lik Fotokopi Odası ve Kırtasiye yeri 24.000,00 TL 3 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 02.05.2023 Tarihi Saat : 13.30 4 629 ada, 202 Parselde kayıtlı Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü zemin katında bulunan 36 m2 lik Fotokopi Odası ve Kırtasiye yeri 24.000,00 TL 3 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 02.05.2023 Tarihi Saat : 14.30 5 629 ada, 202 Parselde kayıtlı Tınaztepe Yerleşkesi Fen Fakültesi bünyesinde bulunan 17,76 m2 lik Fotokopi Odası ve Kırtasiye yeri 24.000,00 TL 3 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 03.05.2023 Tarihi Saat : 10.00 6 629 ada, 202 Parselde kayıtlı Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü zemin katında bulunan 17 m2 lik Fotokopi Odası ve Kırtasiye yeri 24.000,00 TL 3 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 03.05.2023 Tarihi Saat : 11.00 7 2373 ada, 23 parselde kayıtlı İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan 46 m2 lik Yayın Bürosu Yeri 24.000,00 TL 3 YIL 720,00 TL D.E.Ü. Rektörlük İhale Salonu 03.05.2023 Tarihi Saat : 14.00

2- İhale, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ihale toplantı salonunda tabloda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR310001002616377117295257 IBAN numaralı hesabına 100,00 TL ücret yatırılması karşılığında alınabilir.

4- Kiralanacak yerlerin KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları tabloda belirtilmiştir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi İse;

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (Aslı Görülecek),

- İkametgah Belgesi (İhale tarihinden en fazla 30 gün öncesine ait- E-Devlet'ten Çıktı Alınacak),

- İmza Beyannamesi(Noter Tasdikli)(Aslı),

- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi(Aslı Görülecek),

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair beyan yazısı,

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten (son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka Kaydı Çıktısı,

- 2023 yılına ait kiraya verilen yerdeki işin ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge(Aslı),

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan fotokopi odası, kırtasiye, kantin, kafeterya, vb. yerlerde işletmeci olarak çalışmış veya halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin son 1 (bir) ay içinde alınmış Üniversitemize borcu olmadığına dair belge,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Fotokopi ve Kırtasiye İşletmeciliği ile ilgili en az 3 yıllık faal işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

- İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz teminat mektubu(Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir) (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR310001002616377117295257 IBAN numaralı hesabına yatırılabilir.),

- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (100,00 TL),

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

- Kiraya verilen yerdeki işin ilgisine göre, Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi(Aslı),

- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Aslı),

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi(Aslı),

- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler(Aslı Görülecek),

- Tebligat, mail adreslerini beyan eder bir yazı ve iş adresi dışında ikamet adresini gösterir ikinci bir adres için "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi" (E-Devlet'ten Çıktı Alınacak)-(1.Yetkiliye Ait),

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair beyan yazısı,

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten (son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka Kaydı Çıktısı (1.Yetkiliye Ait),

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan fotokopi odası, kırtasiye, kantin, kafeterya, vb. yerlerde işletmeci olarak çalışmış veya halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin son 1 (bir) ay içinde alınmış Üniversitemize borcu olmadığına dair belge,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Fotokopi ve Kırtasiye İşletmeciliği ile ilgili en az 3 yıllık faal işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

- Vergi Levhası Fotokopisi,

- İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz teminat mektubu(Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir) (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR310001002616377117295257 IBAN numaralı hesabına yatırılabilir.),

- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (100,00 TL),

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

6- İsteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir. Posta ile yapılan başvurularda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN01815096



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