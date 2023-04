İLAN DİKİLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/263 Esas

KARAR NO : 2023/21

Davacı ÖZLEM YOZGAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 11/01/2023 tarih ve 2021/263 Esas - 2023/21 Karar sayılı kararı ile davanın KABULÜ ile 23510143166 TC nolu Özlem Yozgan ile 24356109392 TC nolu Mehmet Ali Yozgan'ın BOŞANMALARINA dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı MEHMET ALİ YOZGAN'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bu davalıya mahkememizin yukarıda özetlenen kararı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.



