ATM, SPOR EĞİTİM SALONU YERİ, DÜKKAN VE KANTİN YERİ İHALELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



Aşağıda belirtilen yerlerin kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SAYI NO TÜRÜ KİRALANAN YERİN ADI ADA PARSEL ALANI

(m2) TAHMİNİ İHALE KİRA BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE USULÜ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT (Yıllık Tahmini kira bedelinin % 3'ü) ŞARTNAME BEDELİ 1 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 1 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 09:30 4.050-TL 500,00-TL 2 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 2 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 09:45 4.050-TL 500,00-TL 3 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 3 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 10:00 4.050-TL 500,00-TL 4 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 4 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 10:15 4.050-TL 500,00-TL 5 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 5 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 10:30 4.050-TL 500,00-TL 6 ATM YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ ATM PARKI 6 NOLU KABİN ATM YERİ 14000 7 6 m2 135.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 10:45 4.050-TL 500,00-TL 7 ATM YERİ ÖĞRENCİ KÖYÜ GİRİŞİ ATM YERİ 14000 1 6 m2 96.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 11:00 2.880-TL 500,00-TL 8 ATM YERİ VAKIF ÖĞRENCİ ÇARŞISI ATM YERİ 196 3 6 m2 96.000-TL / YILLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 11:15 2.880-TL 500,00-TL 9 SPOR EĞİTİM SALONU YERİ ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ SPOR EĞİTİM SALONU YERİ 14000 3 210 m2 7.000,00-TL+KDV / AYLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023

SAAT 11:30 2.520-TL 500,00-TL 10 KANTİN YERİ ÜNİVERSİTEMİZ KARŞIYAKA SUAT CEMİLE BALCIOĞLU YERLEŞKESİ 2 ADET KANTİN YERİ 26951 1 Toplam: 89,60 m2 5.000,00-TL+KDV / AYLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023 SAAT 14:00 1.800-TL 500,00-TL 11 DÜKKAN YERİ ÜNİVERSİTEMİZ VAKIF ÇARŞISI DÜKKAN YERİ (ESKİ KARGO ŞUBE YERİ) 196 2 20 m2 5.500,00-TL+ KDV / AYLIK 3 YIL 45. Madde Açık Teklif Usulü 03.05.2023 SAAT 14:30 1.980-TL 500,00-TL

İşin Nevi- Niteliği : Taşınmaz yerlerinin kiraya verilmesi işi.

1-İdarenin a) Adresi : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLIK CAD. NO: 12 35040 BORNOVA/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 0232 311 42 79 – 0232 388 10 74 c) Elektronik Posta Adresi : tasinmazkiralama@mail.ege.edu.tr

2-İhale konusu kiralama işinin

a) Yapılacağı yer : 1. Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mah. Bornova-İZMİR 2. Ege Üniversitesi Kampüsü Kazım Dirik Mah. Bornova-İZMİR 3. Ege Üniversitesi Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi Karşıyaka-İZMİR b) Kira Süresinin Başlangıç Tarihi : Kira Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih ile kira süresi başlayacaktır. c) Kira süresi : 3 yıl ç) Geçici Teminat Miktarı : Yıllık muhammen kira bedelinin % 3'ü oranında.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR b) Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

A) Gerçek kişilerden istenen belgeler;

- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisini, (Aslı Görülecek)

- Tebligat, mail adreslerini beyan eder bir yazı ve iş adresi dışında ikamet adresini gösterir ikinci bir adres için "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi" (İhale tarihinden en fazla 30 gün öncesine ait- E-Devlet'ten Çıktı Alınacak)

- İmza Sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)

- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya noter tasdikli fotokopisi, (Aslı Görülecek)

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair beyan yazısı,

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten (son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka Kaydı Çıktısı

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, çay ocağı vb. yerlerde işletmeci olarak çalışmış veya halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin son 1 (bir) ay içinde alınmış Üniversitemize borcu olmadığına dair belge.

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.)

- Şartname alındı makbuzu.(500,00 TL)

- Mail adresi bildirilecek,

B) Tüzel kişilerden istenen belgeler;

- 2023 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgelerini, (Aslı)

- Tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname) – (Aslı)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) – (Aslı)

- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, (Aslı)

- Tebligat, mail adreslerini beyan eder bir yazı ve iş adresi dışında ikamet adresini gösterir ikinci bir adres için "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi" (E-Devlet'ten Çıktı Alınacak)-(1.Yetkiliye Ait)

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Şirket ortaklarının; Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin şirketi temsile yetkili kişi / kişiler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış beyan yazısı,

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair beyan yazısı,

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten(son 6 ay içerisinde) alınacak Sabıka Kaydı Çıktısı

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, çay ocağı vb. yerlerde işletmeci olarak çalışmış veya halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin son 1 (bir) ay içinde alınmış Üniversitemize borcu olmadığına dair belge.

-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

-Vergi Levhası Fotokopisi,

- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.)

- Şartname alındı makbuzu.(500,00 TL)

-Mail adresi bildirilecek,

5. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve ihaleye katılabilmek için E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA- İZMİR adresinden satın alınabilir.

6. İsteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.

Basın No: ILN01815030

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