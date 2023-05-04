T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/677 Esas

Davacı Musa Ay vekilli tarafından açılan davada alınan bilirkişi raporundan özetle; Davaya konu İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Çay mahallesi, 2068 ada, 5 parseldeki taşınmazın mevcut durumu, imar durumu göz önünde bulundurulduğunda taraflar arasında aynen ya da para ilavesi suretiyle taksimi mümkün olmadığı, bu sebeple dava konusu taşınmazdaki ortaklığın ancak satılarak giderilebileceği, keşif tarihi itibari (15.02.2023) ile taşınmazın 7.000.000-TL olarak hesaplandığı, ancak 270******150 T.C. Kimlik numaralı davalı Eyyüp ERYILDIZ'ın MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN01823604

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