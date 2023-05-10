DÜZELTME İLANI 8 KISIM LABORATUVAR HİZMET ALIMI DEVLET HASTANESİ -URLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 KISIM LABORATUVAR HİZMET ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2023/458676
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1- İdarenin: DEVLET HASTANESİ -URLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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a) Adresi
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:
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TORASAN MAH. ÖZBEK YOLU CAD. NO: 15 35430 URLA/İZMİR
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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2327521004 - 2327520695
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c) Elektronik posta adresi
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:
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urladh.satinalma@saglik.gov.tr
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ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
c) İzmir Metropol Sınırlarında Çıkan Günlük Gazete
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9 EYLÜL GAZETESİ 08.05.2023
ILN01825501 numaralı ilan INT-000319-www.yeniasir.com.tr yayınında 08.05.2023 tarihinde yayınlanmıştır
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3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır : 30.05.2023 tarih 11:00 da yapılacak olan ihale tarihi 02.06.2023 tarih 10:30 da gerçekleştirilecektir.
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Basın No: ILN01826733
#ilangovtr