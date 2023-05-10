İLAN T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/342 Esas

Davacı Zeynep Nur Gençerler Çiftçi vekilli tarafından açılan davada alınan bilirkişi raporundan özetle; Davaya konu İzmir ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3645 ada, 146 parselde bulunan 3 ve 6 nolu bağımsız bölümler, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 3347 ada, 146 parselde bulunan 6.kat 16 nolu taşınmazların yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler neticesinde keşif tarihi 22/02/2023 tarihi itibariyle, İzmir ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3645 ada, 146 parselde bulunan 3 bağımsız bölüm olarak tapuya kayıtlı mesken niteliğinde taşınmazdaki arsa payı içinde olmak üzere rayice esas değerinin 2.300.000,00-TL olabileceği, aynı ada parsel 6 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmazdaki rayice esas değerinin 2.300.000,00-TL olabileceği İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 3347 ada, 146 parselde bulunan 6.kat 16 nolu bağımsız bölüm olarak tapuya kayıtlı mesken niteliğinde taşınmazdaki arsa payı içinde olmak üzere rayice esas değerinin 1.400.000,00-TL olabileceği dava konusu taşınmazların paydaşların sayısı ve pay oranları dikkate alındığında taşınmazların taraflar arasında aynen ya da para ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı bu sebeple taşınmazlardaki ortaklığın ancak satılarak giderilebileceği belirtilmiş ancak 490***282 T.C. Kimlik numaralı davalı Aysun GENÇERLER'in MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu yurtdışında ikamet ettiği ancak yurtdışı adresinin tespit edilemediğinden ve kendisine bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01827240

#ilangovtr