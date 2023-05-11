İLAN T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/200 Esas

Davacı Yakup AYDIN vekili Av. Yurdagül Çoruh tarafından davalı Kasım BİLGİN aleyhine açılan mülkiyet (tespit istemli) davasında;

Bilirkişi heyeti tarafından tanzim edilen 16.01.2023 tarihli bilirkişi raporu ile İzmir İli, Torbalı İlçesi Muratbey Mahallesi 225 Ada 44 Parsel A Blok 5. Kat 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmazın, Osman Kurt tarafından Efe Kurt'a devir tarihi olan 04.02.2019 tarihinde değerini 368.000,00-TL dava tarihi olan 04.02.2019 tarihindeki değerini 600.000,00-TL olarak hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporu adresine tebliğ edilemeyen davalı Osman Kurt'a (T.C 44152486138) bilirkişi raporunun ve son duruşma zaptının ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

Durusma Günü: 18.07.2023 günü saat: 10.55'dedir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

İlanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01827805



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