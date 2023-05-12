T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2022/2412 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Mimarsinan Mahallesi, 564 Ada, 348 Parsel, 3.kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm mesken. Borçluadına tam paylı tescillidir. Ödemiş Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu 04.01.2023 tarih E-24314934-804.01-53457 sayılı yazı ve ekleri incelendiğindetaşınmaza 13.12.2019 tarih ve 377/15 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır.Bağımsız bölüm 2 oda, mutfak+oturma, banyo,kiler ve hol şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca öncesinde balkonun mevcut olduğu ancak tadilatla kapalı alana dahil edildiği anlaşılmıştır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan panel kapı ve pencere doğramaları plastikmalzemeden imal edilmiştir. Oda zeminleri laminant parke, ıslak hacimler seramik ve fayans kaplıdır Mutfak hazır mutfak şeklinde tezgah alt ve üst dolapları suni ahşaptan(mdf) imal edilmiştir.Duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır.Ana yapıda faal durumda asansör ve doğalgaz hattı bulunmaktadır. Konu taşınmazda doğalgaz tesisatı mevcut değildir. Ana taşınmaz, Çankaya Sokaktan cephe almaktadır.İlçe ve çarşı merkezine yaklaşık 800-850 mmesafede yer almaktadır. Taşınmazın, elektrik ve şebeke suyu mevcuttur. Ayrıca belediye alt yapı imkanlarından faydalanmaktadır. Güney cephesinden doğrudan ışık almaktadır. Diğer cepheleri komşu taşınmazlara bitişik olması nedeniyle kapalı durumdadır.Adresi : Mimarsinan Mah Ödemiş / İZMİRYüzölçümü : 81 m2Arsa Payı : 81/891İmar Durumu :YokKıymeti : 1.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:6306 Sayılı Kanun Gereğince riskli yapıdır.(Riskli yapıadresi: Mimarsinan Mah. Çankaya sk. N:3 Ödemiş/İZMİR UAVT Kodu: 4114498)Otopark bedelineilişkin taahhütname bulunmaktadır.Yönetim Planı: 14.08.201711/05/2023Basın No: ILN01828790#ilangovtr