T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTEMİZ ÇİĞLİ ANA KAMPÜSÜNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İŞİ

MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın;

İdarenin Adı : T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Adresi : BALATÇIK MH. HAVAALANI ŞOSESİ CD. NO 33/2 ÇİĞLİ/İZMİR

Telefon : 0 232 329 35 35

Fax : 0 232 386 08 88

İli : İZMİR

İlçesi : ÇİĞLİ

Mahalle/Köyü : BALATÇIK MH.

Mevkii : ANA KAMPÜS YERLEŞKESİ

Pafta No./Cilt No. : 27JII-A-2B-2C-2D

Ada No./Sayfa No. : 2247/5

Parsel No./Sıra No. : 1

Yüzölçümü : 2 m2

Hazine Payı : TAHSİS

Cinsi : 466.000 M2 ALAN İÇİNDE BİR CİHAZ İÇİN 2 M2 AÇIK ALAN

Sınırları : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BALATÇIK KAMPÜSÜ ANA GİRİŞİNDE BİR CİHAZ İÇİN 2 M2 AÇIK ALAN,

Niteliği : ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YERİ KİRALAMA



Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.ikc.edu.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00.-TL karşılığında satın alması zorunludur. (Doküman ücreti Ziraat Bankası Girne Şb. TR 1500 0100 1903 6106 6954 5049 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR)

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İMİD İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33 Çiğli-İZMİR)

b) Tekliflerin sunulacağı adres : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İMİD İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33 Çiğli-İZMİR)

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 25/05/2023

d) İhale (son teklif verme) saati : 11:00

e) İhale komisyonunun toplantı yeri : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İMİD İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33 Çiğli-İZMİR)

f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. /17 Maddesine göre, İlanlı ve Açık Teklif Usulü ile (muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35./17. maddesine göre İlanlı – Açık Teklif usulü ile yapılacak olup, aynı kanunun 45-49. maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, yeterlilikleri tespit edilen isteklilerden ilk teklifleri alınarak sırayla açık artırma usulü yapılarak sözlü teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

İhale dosyası ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

Verilen teklifler/dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,

a -) İşin muhammen bedeli :14.400,00 TL. + %18 KDV

b -) Geçici teminat miktarı : 1.440,00 TL' den az olamaz

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Girne Şb. TR 1500 0100 1903 6106 6954 5049 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR

Madde 5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

a)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdindeki ilgili banka hesabına yatırılan en az 1.440,00 TL geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu aslı, (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c)- Nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

d.1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d.3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (e.1) ve (e.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e)- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı (İhale tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde alınmış)

f)- Noter tasdikli imza beyannamesi

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya noterden tasdikli sureti.

f.3) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (g.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

g}-İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgelerin asılları

h)- Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı

ı)- Doküman alındı belgesi.

j)- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

k)- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

l)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile, ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

m) Teklif mektubu (sadece posta yolu ile gönderenler için)

Madde 6 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Madde 7: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

İlan olunur.



