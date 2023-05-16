İLAN T.C. ÖDEMİŞ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/710 Esas

DAVALI : MEHMET IŞIK İnönü Mah. Yaşar Doğu Cad. No:12 Ödemiş/ İZMİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili 09/11/2022 günlü dilekçesiyle müvekkili ile 23/05/2004 tarihinde evlendiğinizi, 3 tane müşterek çocuğunuzun olduğunu, evlilik birliği süresince sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizi, sürekli alkol aldığınızı, müvekkiline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığınızı, müşterek evin ve çocukların maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamadığınızı, evlilik birliğini devam ettirme ihtimalinin kalmadığını, müvekkili ve müşterek çocuklar için tedbir nafakası, maddi manevi tazminat talebiyle ilgili davayı açmış olduğu, mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap vermeniz veya duruşmaya gelerek beyanda bulunmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01829325

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