S.S. YENİ FOÇA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL

KARAR NO : 2023/01

TARİH : 09/05/2023

KARAR KONUSU : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul

S.S YENİ FOÇA SU ÜRÜNLERİ Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ İZMİR CADDESİ AVCILAR VE ATICILAR LOKALİ adresinde 09/05/2023 tarihinde toplanarak;

Buna göre kooperatifimizin 2022 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranarak 04/06/2023 tarihinde saat 14:00 de MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ İZMİR CADDESİ AVCILAR VE ATICILAR LOKALİ adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılacaktır. Ancak belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde 18/06/2023 tarihinde aynı saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki yazılı gündem maddeleri görüşmek üzere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Açılış ,Yoklama ve Saygı duruşu Divan Heyetinin Seçimi ve divan heyetinin tutanaklara imza yetkisinin verilmesi, 01/01/2022 – 31/12/2022 Hesap yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, müzakeresi ,ibrası 01/01/2022 – 31/12/2022 Hesap yılına ait Bilanço gelir-gider farkı hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası , Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin ayrı ayrı ibrası, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun üyelerinin seçimi ve süresinin belirlenmesi; Olağan genel kurulun ve mali genel kurulun yapılma sürelerinin Genel kurulca karara bağlanması Genel kurul tarihinden itibaren ,Kooperatife yeni girecek üyelerin şartlarının belirlenmesi ve belirlenen şartlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Kooperatiften çıkacak olan üyelerin şartlarının belirlenmesi ve belirlenen şartlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Kooperatif adına kayıtlı olan araç , gereç ve demirbaşlardan üyelerin faydalanması için gereğinin yapılması hususunda Genel kurul tarafından Yönetim kuruluna yetki verilmesi Kooperatifin üyelerine ve tekne sahiplerine tahsis ettiği yer değişikliği olması halinde Genel kurulca belirlenecek cezai müeyyidelerin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi Kooperatif üyelerinin üyelik aidatlarının ve tekne bağlama ücretlerinin alınıp alınmaması hususunun Genel Kurul tarafından oylanması Kooperatifin halihazırda balık satış ve ağ yapımında kullanılan yapısının iyileştirme ve yenilenmesi hususunda yapılacak girişimlerin ve masraflarının planlanması ve yapılması için genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi, Kooperatifin imkanları müsait olduğu takdir de üyelerin menfaatine olacak bağışların yapılması hususunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması 2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması Kooperatif bünyesinde çalışan sigortalı personelin maaşlarının görüşülmesi ve yapılacak değişiklikler için genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi Dilek ve temenniler ve Kapanış

BAŞKAN 2.BAŞKAN MUH.ÜYE

Basın No: ILN01830081

#ilangovtr