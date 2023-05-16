S.S. YENİ FOÇA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL

KARAR NO : 2023/01
TARİH : 09/05/2023
KARAR KONUSU : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul
S.S YENİ FOÇA SU ÜRÜNLERİ Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ İZMİR CADDESİ AVCILAR VE ATICILAR LOKALİ adresinde 09/05/2023 tarihinde toplanarak;
Buna göre kooperatifimizin 2022 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranarak 04/06/2023 tarihinde saat 14:00 de MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ İZMİR CADDESİ AVCILAR VE ATICILAR LOKALİ adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılacaktır. Ancak belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde 18/06/2023 tarihinde aynı saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki yazılı gündem maddeleri görüşmek üzere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
- Açılış ,Yoklama ve Saygı duruşu
- Divan Heyetinin Seçimi ve divan heyetinin tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
- 01/01/2022 – 31/12/2022 Hesap yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, müzakeresi ,ibrası
- 01/01/2022 – 31/12/2022 Hesap yılına ait Bilanço gelir-gider farkı hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası ,
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin ayrı ayrı ibrası,
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun üyelerinin seçimi ve süresinin belirlenmesi;
- Olağan genel kurulun ve mali genel kurulun yapılma sürelerinin Genel kurulca karara bağlanması
- Genel kurul tarihinden itibaren ,Kooperatife yeni girecek üyelerin şartlarının belirlenmesi ve belirlenen şartlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- Kooperatiften çıkacak olan üyelerin şartlarının belirlenmesi ve belirlenen şartlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- Kooperatif adına kayıtlı olan araç , gereç ve demirbaşlardan üyelerin faydalanması için gereğinin yapılması hususunda Genel kurul tarafından Yönetim kuruluna yetki verilmesi
- Kooperatifin üyelerine ve tekne sahiplerine tahsis ettiği yer değişikliği olması halinde Genel kurulca belirlenecek cezai müeyyidelerin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- Kooperatif üyelerinin üyelik aidatlarının ve tekne bağlama ücretlerinin alınıp alınmaması hususunun Genel Kurul tarafından oylanması
- Kooperatifin halihazırda balık satış ve ağ yapımında kullanılan yapısının iyileştirme ve yenilenmesi hususunda yapılacak girişimlerin ve masraflarının planlanması ve yapılması için genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- Kooperatifin imkanları müsait olduğu takdir de üyelerin menfaatine olacak bağışların yapılması hususunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Kooperatif bünyesinde çalışan sigortalı personelin maaşlarının görüşülmesi ve yapılacak değişiklikler için genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi
- Dilek ve temenniler ve Kapanış
BAŞKAN 2.BAŞKAN MUH.ÜYE
Basın No: ILN01830081
#ilangovtr