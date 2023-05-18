T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26355101-2022/489-Ceza Dava Dosyası 16.05.2023

Konu :İLAN

İLAN

Mevlüt Şahin ve Zekiye oğlu 09/01/1994 Sivas doğumlu GÜRKAN YALDIZ hakkında hırsızlık suçundan mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

Hırsızlık suçundan 1 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanık Gürkan Yaldız'ın beyan adresi olan Yiğitler Mah. 353 Sk. No:7/3 Buca/İzmir adresine karar tebliği için tebligat çıkarıldığı, ancak muhatap tanınmadığından tebligatın iade edildiği, daha sonra Menemen R/Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce sanık hakkında düzenlenen izin belgesinde izinde bulunacağı adres olan Şirinyer Mah. 354 Sk. No:14/7 Buca/İzmir adresine tebligat çıkarıldığı, bu tebligatın da bila tebliğ iade edildiği, Garanti Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü cevap yazısındaki Yiğitler Mah. 361 Sk. No:4/14 Buca/İzmir adresine de tebligatın çıkarıldığı, bu tebligatın da iade geldiği, adres araştırması için yazılan yazılardan da sanığa ulaşılamadığı, daha önce usulüne uygun şekilde sanığa yapılmış olan tebligatın da bulunmadığı anlaşılmakla, kararın sanık Gürkan Yaldız'a ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 7 günlük süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.



Basın No: ILN01831948



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