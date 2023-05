DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

İli :İZMİR

İlçesi :DİKİLİ

Mahallesi :İSMETPAŞA

Ada/Parsel :722/2

Yapı Alanı Yüzölçümü :935,00m²

Depo Alanı Yüzölçümü :358,00m²

Kira Süresi :10 YIL

Muhammen Bedel : (Aylık)255.000,00-TL Kdv Hariç (300.900,00-TL Kdv Dahil)

Geçici Teminat Bedeli :918.000,00TL

Şartname Bedeli :5.000,00TL

İhale Tarihi :01.06.2023

İhale Saati :15:00



1-) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazın kiralama ihalesi 2886

Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Gazipaşa mahallesi Ş.Sami Akbulut caddesi No:177 adresindeki

Belediye Konferans Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden; a-) Geçici Teminat Makbuzu. b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi c-) Nüfus cüzdan sureti. d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi f-)Vekaleten katılıyor ise 2023 yılı onaylı vekaletname B-Tüzel Kişilerden; a-) Geçici Teminat Makbuzu. b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "oda sicil Kayıt sureti belgesi" (2023 yılı vizeli) c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2023 vizeli) d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2023 yılında düzenlenmiş vekaletname. e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. f-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi



4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat İhale

süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.

5- İlk 3 yıllık dönem kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Üç yıllık dönem içinde yenilenen birer yıllık kira dönemlerinde sözleşmeye uygun olarak ödenecek-

tir. yapılacak artış nedeniyle peşin ödeme nedeniyle ortaya çıkan bir yıllık kira bedeli farkı yenilenen her bir yıllık kira dönem başlangıcından itibaren 10 gün içinde kiracı tarafından peşin olarak Takip eden kira dönemlerinde artışlı bu kira bedeli dikkate alınarak bu kira bedeli üzerinden artışlar yapılarak yeni dönem kira bedelleri ve farkları belirlenmiş olacaktır.

6-Kiracı, ana yapının işletilmesi ile ilgili yürürlükte olan veya sözleşmenin geçerliliği süresince yürürlüğe girecek her türlü düzenlemeye, Dikili Belediye Başkanlı-

ğının binaya ilişkin kural ve kararlarına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kiracı işletmesi ile ilgili görsel, tanıtım, levha ve totemlerin asılacağı yerler Belediyemizce belirlenecektir. Aksi halde aykırı davranışların sözleşmenin feshi ve tahliye nedeni olacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Kirala-

nan taşınmaz mevcut durumu ile teslim edilecek olup yapılacak tüm PVC, doğrama, seramik, elektrik, su vb. yapım masraf ve giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Yapılacak masraf ve giderlerden belediyenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yapılacak tüm fiziki müdahaleler (PVC renkleri, seramik renkleri vb.) sırasında Belediyemizden yazılı onay alınacaktır. Aksi halde aykırı davranışların sözleşmenin feshi ve tahliye nedeni olacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

7- Şartname Belirtilen Bedel karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

8-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

9- İhale için talipli gelmediği taktirde 08.06.2023 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

11-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ilan olunur.



Basın No: ILN01828650



#ilangovtr