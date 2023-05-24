S.S ALİAĞA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ TOPLANTI İLANI

Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2023 tarihine raslayan PAZAR günü saat 13.00'de ALİAĞA TİCARET ODASI TOPLANTI SALONU adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmaması halinde 27.06.2023 tarihinde SALI günü aynı yer ve saatte ekli gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantı yapılacaktır
GÜNDEM
- Açılış ve saygı duruşu istiklal marşı
- Başkanlık divanının oluşturulması
- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması görüşülmesi
- Denetim Kurulu raporunun okunması görüşülmesi
- 31/12/2022 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarını okunması ve görüşülmesi
- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
- 2023 Yılı tahmini bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Kooperatifçe istihdam edilecek personel sayısı,kadro,ücret ve geçici görevlendirme de ödenecek yolluk ve harcırahların belirlenmesi
- 06/07/2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında CİMER'e verilen şikayet konusu üzerinde 9.maddede olam ortaklık şartlarını yerine getirmeyenlerin ortaklıktan atılmalarıyle ilgili yapılan işlemlerin görüşülmesi
- Çekek yerinde yapılacak her türlü tamir bakım onarım faaliyetleriyle ilgili 250.000.-TL ye kadar yönetim kuruluna harcama yetkisi verilmesinin görüşülmesi
- Kooperatif ortaklarına destekleme amacıyle mazot,ağ,boya vs gibi malzemelerin verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görişilmesi
- Liman içinde bağlı bulunan teknelere elektrik,su hizmetlerinin verilmesi için yapılacak olan giderler için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
- Liman sahasındaki güvenlik amacıyle yapılacak harcamalar için yönetim kuruluna 200.000,00 TL ye kadar harcama yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi
- Aliağa Belediyesi ve kooperatifimizin arasında planlanan proje ile ilgili olarak tüm kurumlara ait gerekli izin işlemlerinin yürütülmesi ayrıca yapılacak giderler için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
- Liman içinde yapılacak temizlik ve dip taraması nın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
- Kooperatif ile kurumlar arasında yapılan kira sözleşmelerinin yenilenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
- S.S.Aliağa Su Ürünleri Kooperatifine ait olan 35 NBM 71 plakalı 1998 model Mitsubishi kabinli kamyonet aracımızı minimun 150.000,00 TL satışına, yeni araç alımında gerektiği taktirde bankalardan en fazla 500.000,00 Tl kredi çekmek, 1.000.000,00 TL kadar araç alınmasına yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
- Yönetim ve denetim kuruluna ödenecek yolluk,harcırah,ücret,aylık ve huzur haklarının belirlenmesi
- seçimler
a-Yönetim kurulu
b- Denetim kurulu
c-Üst birlik temsilcisi
- Dilek ve Temenniler
Basın No: ILN01834050
#ilangovtr