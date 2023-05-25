İ L A N T.C. MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/186 Esas 22/05/2023

Tehdit ve hakaret suçundan sanık Erol AKARCA hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda isim ve adresi yazılı sanık Erol AKARCA'yaher türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

A-1-Sanık Erol Akarca'nın katılanlar Taner Uygul, Abdülkadir Karabulut, Gizem Öz ve Ömer Narin'e yönelik tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle, kesinlik kazanan eylemine uyan 7406 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1 cümlesi uyarınca,sanığın kastının yoğunluğu, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan ceza tesisi suretiyle 6 AY HAPİS CEZASICEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın katılan Taner'e karşı tehdit suçunu birden fazla kez icra ettiği, ayrıca 31/05/2021 tarihinde müşteki Taner'in iş yerine gelerek tek bir eylemi ile tüm katılanlara tehditte bulunduğu eylemini zincirleme şekilde icra ettiği anlaşıldığından sanığın cezasında TCK'nın 43/2 maddesi yollaması ile 43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında arttırım yapılarak sanığın 8 AY HAPİS CEZASI CEZALANDIRILMASINA,

3-Müştekilerden kaynaklanan haksız bir eylem tespit edilemediğinden sanık hakkında TCK'nın 29. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

4-Sanığın geçmiş hali, suç işleme hususundaki eğilimi ile sanığa verilecek cezanın olası etkileri nazara alınarak sanık hakkında takdiren 5237 sayılı TCK. 62/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

5-Sanığın cezasından başkaca bir arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,

6-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

7-Sanığın adli sicil kayıtlarına göre tekerrür koşullarının oluştuğu anlaşıldığından İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/429 Esas 2020/281 Karar sayılı ilamına konu kasten yaralama suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasının tekerrüre esas olduğu anlaşılmakla mükerrir olması nedeniyle hakkında TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, 5237 Sayılı TCK'nın 58/6-7-8.maddelerinin tatbikine; hükmedilen cezanın İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

8-Sanığın adli sicil kaydından anlaşılan kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu,samimi ve muteber herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi hükümlerinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

9-Sanığın geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde kanaat oluşmaması nedenleriyle, sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

10-Sanığın, daha öncede kasıtlı suçtan mahkum olması ve suça eğilimli kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA yer olmadığına,

B-1-Sanık Erol Akarca'nın müşteki Taner Uygul'a karşı hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla, kesinlik kazanan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 125/2 maddesi yollaması ile TCK'nın 125/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak asgari hadden uzaklaşmayı gerektirecek bir neden olmadığından ve sanığın sabıkalı kişiliği nazara alınarak seçimlik cezalardan hapis cezası seçilerek sanığın takdiren ve tercihen 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Müştekiden kaynaklanan haksız bir eylem tespit edilemediğinden sanık hakkında TCK'nın 129/1 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3-Sanığın geçmiş hali, dosyaya yansıyan kişiliği ile verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak hakkında 5237 sayılı TCK'nun 62.maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

5-Sanığın adli sicil kayıtlarına göre tekerrür koşullarının oluştuğu anlaşıldığından İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/429 Esas 2020/281 Karar sayılı ilamına konu kasten yaralama suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasının tekerrüre esas olduğu anlaşılmakla mükerrir olması nedeniyle hakkında TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, 5237 Sayılı TCK'nın 58/6-7-8.maddelerinin tatbikine; hükmedilen cezanın İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

6-Sanığın adli sicil kaydından anlaşılan kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu,samimi ve muteber herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, hakkında 5237sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi hükümlerinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

7-Sanığın geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde kanaat oluşmaması nedenleriyle, sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

8-Sanığın, daha öncede kasıtlı suçtan mahkum olması ve suça eğilimli kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA yer olmadığına,

C-Katılan Taner'in yargılamada kendisini vekille temsil ettirmesi nedeniylekarar tarihindeyürürlükte bulunan AAÜT uyarınca9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarakkatılan Taner'e verilmesine,

D-Yargılama nedeniyle resen yapılanuzlaşma rapor gideri530,00 TL, iki adet talimat gideri 119,60 TL, 6 adet davetiye gideri161,60 TL olmak üzere toplam811,10 TL 'nin5271 sayılı CMK'nın 325/1 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SANIK: EROL AKARCA, Özcan ve Sevcihan oğlu, 05/04/1986 KONAK doğumlu, MUĞLA, MİLAS, Kandak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çitlenbik Mah. 5765 Sk. N:14 K:1 D:1 Karabağlar/İZMİR adresinde oturur.TC Kimlik No:40561883858

Basın No: ILN01834910

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