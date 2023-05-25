İLAN T.C. İZMİR 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2 Esas

DAVALI : Tasfiye Halinde Mahdut Mesuliyetli Ege Yapı Kooperatifi -No 28 Şadırvan Cami Altı Konak İZMİR

Davacı Alpkağan Güneyhan tarafından İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8597 ada,33 parselde bulunan taşınmaz üzerinde davalı kooperatif adına olan 14/07/1962 tarih ve 2001 yevmiye no'lu ipotek şerhinin terkini istemiyle dava açılmış olup, tarafından aleyhinize açılan İpoteğin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında; dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalı Tasfiye Halinde Mahdut Mesuliyetli Ege Yapı Kooperatifi'ne işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde "HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu ile, yargılamanın 05/10/2023 tarihinde saat 10.20 'e bırakılmasına karar verilmekle belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834748

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