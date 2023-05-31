YOL YAPIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KEMALPAŞA İLÇESİ GENELİNDE YOLLARIN YAPIM VE BAKIM ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/534329

1-İdarenin

a) Adı : KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : M.AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. 111 35170 KEMALPAŞA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası :02329881111 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KEMALPAŞA İLÇESİ GENELİNDE YOLLARIN YAPIM VE BAKIM ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım işlerinde kullanılmak üzere 5 kalem İnşaat Malzemesi Alımı 0-25 mm Plentmiks Mekanik Temel Malzemesi 20000 ton 5-8 Mıcır Sathi Kaplama İçin 1500 ton 13-19 Mıcır Sathi Kaplama İçin 4000 ton Mıcır Tozu(0.5 Kirli Toz) 5000 ton BYPASS 10000 ton

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Kemalpaşa Belediyesi Armutlu şantiyesine veya Kemalpaşa ilçe sınırları dahilinde idarenin göstereceği alana dökülecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Alınacak malların teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günü içinde günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre Fen İşleri Müdürlüğünce peyder pey gerçekleştirecektir. Yükleniciye sipariş edilen malzemelerin, siparişin faks veya telefon ile tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde teslimi gerçekleştirilecektir. Mallar teknik şartnamede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01836815



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