İLAN T.C. İZMİR 9.İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/171 Esas

DAVACI : CENGİZ EBİBLİ- 43663494794 Kimlik numaralı

VEKİLİ :Av.HASAN KAYA

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI :Alinda Elektrik Elektronik İnş.Peyzaj Tarım ve Orman Ürn. Büro Mobilyaları Paz. San.Tic.Ltd.Şti

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkartılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememiz dosyası ile birleşen İzmir 16.İş Mahkemesi'nin 2019/528 Esas sayılı dava dilekçesinde özetle; davalı şirkette 2008-2014 İnşaat temizliği, bahçe bakımı ve ayda 3 kez Pınarbaşı'nda bulunan su deposunun aktarma işlerinde fasılasız ve sürekli çalışmasına rağmen günlerinin iptal edildiğini ancak devamlı surette davalı şirkette sigortalı olarak çalıştığını zannettiğini, daha sonra2016 yılı Şubat ayında (yaptırmış olduğu hesaplama neticesinde), yaşlılık aylığı bağlatma amacıyla SGK'ya başvurduğunu, fakat kurum son çalıştığı Kurumun sahte kayıtlar düzenlediğinden bahisle, 944 gününün iptal olduğunu ve bu nedenle yaşlılık aylığına hak kazanamadığını söylediklerini, belirtilen nedenlerle davacının davasının kabulü ile Şubat 2016 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespiti ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı kurum üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Alinda Elektrik Elektronik İnş. Peyzaj Tarım ve Orman Ürn. Büro Mobilyaları Paz. San.Tic.Ltd.Şti. nin İlanın yapılmasından sonra 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz veya İzmir 9. İş Mahkemesi Ek Hizmet Binasında 13/06/2023 Günü saat 10:40 ta hazır bulunmanız, cevap vermediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup, karar verileceği hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı davalı Alinda Elektrik Elektronik İnş. Peyzaj Tarım ve Orman Ürn. Büro Mobilyaları Paz. San.Tic.Ltd.Şti.' ne ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01839259

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