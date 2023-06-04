T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2022/77 Esas - 2023/142

2022/77 E.2023/142 K.2022/502GEREKÇELİ KARART Ü R K M İ L L E T İ A D I N ABurhan AKBİBER 174430Ceren GÖKÇEK 234232Begüm AKÇA 252488Çağrı KAYA 215781İsmet KÜÇÜKKURT 117066K.H.Selami ve Gönül oğlu, 01/01/1995 DİKİLİ doğumlu, İZMİR, DİKİLİ, Çağlan nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. 342 Sk. No:3-1 İç Kapı No:1Dikili/ İZMİR adresinde oturur.Yasin ve Asiye oğlu, 06/06/1978 BAKIRKÖY doğumlu, IĞDIR, TUZLUCA, Aşağısutaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. 21. Sk. No:10 Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur.26/07/2021, 06/08/2021İZMİR/DİKİLİ28/03/2023Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:Sanıksuçunuişlediği sâbit olmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusu ve önemi, sanığın amaç ve saiki göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 158/1-f ve son cümlesi uyarıncaSanığın aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez işlediği anlaşılmakla; cezasında TCK'nın 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında arttırım yapılarakCezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabûl edilerek sanığın cezasında TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarakTCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığa verilen adlî para cezasının günlüğü takdiren 20-TL'den hesap edilerek sanığınTCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen adlî para cezasının ayda bir olmak üzeretaksitlerden birinin süresinde ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği hususunda sanığa ihtarat yapılmasına (yapılamadı.),Sanık hakkında 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 gün ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptâl edilen hususlar ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik de gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının-Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 16. maddesi gereğince soruşturmayı yapan kolluk birimine bir suretinin gönderilmesine,-Tebligat gideri 135,00-TL ile posta gideri 107,70-TL olmak üzere toplam 242,70-TL yargılama giderininYüze karşı verilen kararlarda tefhimden, yoklukta verilen kararlarda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememiz kalemine müracaatla zabıt kâtibine beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ilebaşvurusunda bulunabileceğine ilişkin sanık Hakan LAÇIN ve katılan Meriç Mehmet AVCI'nın yokluğunda, C. Savcısı Çağrı KAYA (215781)'nın huzurunda mütalaaya uygun olarak oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı.İlanen tebliğ olunur.Basın No: ILN01839858#ilangovtr