T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2022/77 Esas - 2023/142T.C.
BERGAMA
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
MAHKÛMİYET ( Hapis - A.P.C. )
DOSYA NO : 2022/77 E.
KARAR NO : 2023/142 K.
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2022/502
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
BAŞKAN : Burhan AKBİBER 174430
ÜYE : Ceren GÖKÇEK 234232
ÜYE : Begüm AKÇA 252488
C. SAVCISI : Çağrı KAYA 215781
KÂTİP : İsmet KÜÇÜKKURT 117066
DAVACI : K.H.
KATILAN : MERİÇ MEHMET AVCI - Selami ve Gönül oğlu, 01/01/1995 DİKİLİ doğumlu, İZMİR, DİKİLİ, Çağlan nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. 342 Sk. No:3-1 İç Kapı No:1Dikili/ İZMİR adresinde oturur.T.C. Kimlik No:19340282076
SANIK : HAKAN LAÇIN - Yasin ve Asiye oğlu, 06/06/1978 BAKIRKÖY doğumlu, IĞDIR, TUZLUCA, Aşağısutaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. 21. Sk. No:10 Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Kimlik No:39863187634
SUÇ : Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 26/07/2021, 06/08/2021
SUÇ YERİ : İZMİR/DİKİLİ
KARAR TARİHİ : 28/03/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:
HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Sanık Hakan LAÇIN'ın bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçunuişlediği sâbit olmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusu ve önemi, sanığın amaç ve saiki göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 158/1-f ve son cümlesi uyarınca takdiren 4 yıl hapis ve 175 gün adlî para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez işlediği anlaşılmakla; cezasında TCK'nın 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında arttırım yapılarak 5 yıl hapis cezası ve 218 gün adlî para cezası ile cezalandırılmasına,
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabûl edilerek sanığın cezasında TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS ve 181 gün adlî para cezası ile cezalandırılmasına,
TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığa verilen adlî para cezasının günlüğü takdiren 20-TL'den hesap edilerek sanığın 3.620-TL ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen adlî para cezasının ayda bir olmak üzere 10 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği hususunda sanığa ihtarat yapılmasına (yapılamadı.),
Sanık hakkında 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 gün ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptâl edilen hususlar ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik de gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının TATBİKİNE,
2-Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 16. maddesi gereğince soruşturmayı yapan kolluk birimine bir suretinin gönderilmesine,
3-Tebligat gideri 135,00-TL ile posta gideri 107,70-TL olmak üzere toplam 242,70-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,
Yüze karşı verilen kararlarda tefhimden, yoklukta verilen kararlarda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememiz kalemine müracaatla zabıt kâtibine beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceğine ilişkin sanık Hakan LAÇIN ve katılan Meriç Mehmet AVCI'nın yokluğunda, C. Savcısı Çağrı KAYA (215781)'nın huzurunda mütalaaya uygun olarak oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı.
İlanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01839858
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