T.C. İZMİR 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/463 Esas

2023/219Karar

İLAN

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanık; Aziz ve Navruz oğlu, 1981 İstanbul d.lu. Hasan Hüseyin KARAKUŞ Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde TCK 123/1 md. gereğince 5 ay hapis cezası ilecezalandırılmasına karar verilmiştir.Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01839772



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