KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK TAKVİYELİ SPİRAL SARIMLI (HDPE ESASLI) (TSE BELGELİ) SN 8 TİPİ MUFLU KORUGE BORU HAZIRLANMASI VE DEPOYA NAKLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü çelik takviyeli spiral sarımlı (HDPE esaslı) (TSE belgeli) SN 8 tipi muflu koruge boru hazırlanması ve depoya nakli mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/557057

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü çelik takviyeli spiral sarımlı (HDPE esaslı) (TSE belgeli) SN 8 tipi muflu koruge boru hazırlanması ve depoya nakli b) Niteliği, türü ve miktarı : 3078 metre , Ø800 mm anma çaplı, çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmur suyu boruları (HDPE esaslı) (TSE belgeli) SN 8 tipi muflu boru ve 720 metre, Ø600 mm anma çaplı, çelik takviyeli spiral sarımlı yer altı kanalizasyon ve yağmur suyu boruları (HDPE esaslı)(TSE belgeli) SN 8 tipi muflu boru hazırlanması ve depoya nakli

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 24.(İzmir) Şube Şefliği Ambarına tek parti halinde teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde 24.(İzmir) Şube Şefliği Ambarına tek parti halinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No: 41 35100 Bornova / İZMİR )



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Çelik takviyeli spiral sarımlı Koruge boru için TSE EN13476-3 Belgesi "Belge No/Belge Tarihi/ Geçerlilik Tarihi/ Numarası vb." bilgileri Çelik takviyeli spiral sarımlı Koruge boru ve aksamları için TS EN 681 Belgesi "Belge No/Belge Tarihi/ Geçerlilik Tarihi/ Numarası vb." bilgileri Çelik takviyeli spiral sarımlı Koruge boru için ISO 9001 ; Kalite Yönetim Sistemi Belgesi "Belge No/Belge Tarihi/ Geçerlilik Tarihi/ Numarası vb." bilgileri



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01841916



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