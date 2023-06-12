KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOYULMAYA KARŞI MUKAVEMETİ ARTIRICI KATKI MALZEMESİ, ÇATLAK DOLGU MALZEMESİ, SOĞUK ASFALT YAMA KATKI MALZEMESİ VE SOĞUK ASFALT İÇİN ÇUVAL ALIMI İŞİ

İKN : 2023/556583

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Katkı Malzemesi, Çatlak Dolgu Malzemesi, Soğuk Asfalt Yama Katkı Malzemesi Ve Soğuk Asfalt İçin Çuval Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 6.000 kg Soyulmaya Karşı Mukavemeti Arttırıcı Katkı Malzemesi (DOP), 20.000 kg Çatlak Dolgu Malzemesi, 18.000 kg Soğuk Asfalt Yama Katkı Malzemesi ve 36.000 adet Soğuk Asfalt Çuvalı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Asfalt Bitüm Depo Şefliği 1649 Sok. No:3 Turan Bayraklı / İZMİR ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra 90 gün içinde malzemelerin teslimi sağlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesi için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait 2 adet deney numunesi teslim tutanağı "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait 2 adet deney numunesi teslim tutanağı "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait Yerli ise; Yerli Malı Belgesi İthal ise; Gümrük Beyannamesi ve Çeki Listesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine aitÜrün adı, üreticisi ve ürünün kimyasal içeriğini barındıran ve üreticisince yayımlanmış Ürün Bilgi Formu "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait Ürüne ait üreticisince düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait Ürün Bilgi Formunu (TDS) "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları 2 Bölge Müdürlüğü Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Katkı Malzemesi, Çatlak Dolgu Malzemesi, Soğuk Asfalt Yama Katkı Malzemesi Ve Soğuk Asfalt İçin Çuval Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01841900

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