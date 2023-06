KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOYULMAYA KARŞI MUKAVEMETİ ARTIRICI KATKI MALZEMESİ, ÇATLAK DOLGU MALZEMESİ, SOĞUK ASFALT YAMA KATKI MALZEMESİ VE SOĞUK ASFALT İÇİN ÇUVAL ALIMI İŞİ

Belge Adı Açıklama Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesi için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait 2 adet deney numunesi teslim tutanağı "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait 2 adet deney numunesi teslim tutanağı "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait Yerli ise; Yerli Malı Belgesi İthal ise; Gümrük Beyannamesi ve Çeki Listesi "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine aitÜrün adı, üreticisi ve ürünün kimyasal içeriğini barındıran ve üreticisince yayımlanmış Ürün Bilgi Formu "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Soyulmaya Karşı Mukavemeti Artırıcı Sıvı Katkı Malzemesine ait Ürüne ait üreticisince düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait Ürün Bilgi Formunu (TDS) "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri Çatlak Dolgu Malzemesine ait Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) "Belge No / Belge Tarihi / Geçerlilik Tarihi / Numarası vb." bilgileri