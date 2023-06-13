İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LABORATUVARI İÇİN CİHAZ, MAKET, MİKROSKOP VE MALZEME ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarı İçin Cihaz, Maket, Mikroskop ve Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2023/595222
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1-İdarenin
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a) Adı
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
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b) Adresi
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Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek Kampüsü MENEMEN/İZMİR
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c) Telefon ve faks numarası
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02324930000 - 11029 - 2328447122
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarı İçin Cihaz, Maket, Mikroskop ve Malzeme Alımı
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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53 kısımdan oluşan laboratuvar cihazları, maketleri, mikroskopları ve malzeme alımı
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek Menemen / İZMİR
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ürünlerin tamamı 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalanmasına müteakip
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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06.07.2023 - 11:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İzmir Bakırçay Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek Menemen İZMİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
1. İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi
İsteklilerin yukarıda sunulan belgelerden bir tanesini sunmak suretiyle teklife konu malın imalatçısı olduğu göstermeleri yeterlidir.
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4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
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4. Kısım Binoküler Mikroskop için; TSE onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgelerine sahip olmalıdır.
Bu belgeyi, EKAP Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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a)Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Katalog/fotoğraf/broşür/ Marka, Model vb. bilgileri, Yeterlik Bilgileri Tablosunun Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler kısmına teknik bilgilerin yer aldığı, katalog ve/veya fotoğraf ve/veya broşüre ilişkin bilgi / beyan / teklif edilen ürünün link bilgisi vb. açıklamayı yazmaları gerekmektedir. Beyan etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
b) İstekliler teklif edilen malın teknik şartnamesinde her bir maddeye sırasıyla, açık ve net bir şekilde cevap verecektir. Tek kelimelik (evet, hayır, anlaşılmıştır gibi) verilen cevaplar kabul edilmeyecektir. "Teklif edilen malın marka ve modeli açık bir şekilde yazılmalı ve teknik şartnamede istenilen şartlara uygun olduğunu gösterir teknik özellikler madde madde belirtilmelidir." Teknik şartnameye cevaplar tablosu uygun şekilde doldurulmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01845362
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