İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LABORATUVARI İÇİN CİHAZ, MAKET, MİKROSKOP VE MALZEME ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,

3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi ,

4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İsteklilerin yukarıda sunulan belgelerden bir tanesini sunmak suretiyle teklife konu malın imalatçısı olduğu göstermeleri yeterlidir.

İsteklinin, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda

1.Yurt içinde üretimi yapılan malzemeler için, üretici firma tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,

2. Yurt dışından temin edilecek malzemeler için;

2.1.Üretici firma veya distribütör firma tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,

2.2. Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesinden kendi durumunda uygun olanı