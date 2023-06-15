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Resmi İlan İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT

3 numaralı bağımsız bölüm malikleri Mehmet kızı Habibe TALŞIK ile Derviş oğlu Server TALŞIK'ın mirasçıları olarak; İzmir İli Balçova İlçesi Balçova Mahallesi 341 ada 3 parselde kayıtlı bulunan taşınmazdaki riskli yapının yerine yapılacak uygulama şartlarına karara katılım sağlamadığınızdan, murislere ait hisseler 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği anlaşma sağlayan diğer hissedarlara 04/07/2023 Salı günü saat 10:00'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.

Müdürlüğümüz Hizmet Binasında gerçekleştirileceği ilanen duyurulur.

Habibe TALŞIK ve Server TALŞIK Mirasçıları

Müveddet CİNDİLLİ [Şerafettin, Edalet Kızı]

Ergun KOÇDAĞ [Kadri, Leman Oğlu)

Korcan Murat KOÇDAĞ [Hayri, Gönül Oğlu)

Basın No: ILN01845778

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