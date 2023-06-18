ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

Aşağıda adresi, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince, açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. Muhammen bedel ilk bir yıl için belirlenen kira bedelidir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametğah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi'ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL (Üç bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

İlanen duyurulur.

Mahalle Yüzölçümü ve Niteliği Kiralama Süresi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati Üniversite Mahallesi 4369/1Sokak No:2 1 adet 2x3 m2 Ebatlarında Ahşap Büfe Konulması Koşulu ile Büfe yeri 3 (Üç) yıl 350.000,00.- TL 31.500,00.-TL 03.07.2023 Saat: 14:00

Basın No: ILN01845193



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