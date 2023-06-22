İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT



İzmir İli Karşıyaka İlçesi Soğukkuyu Mahallesi 9126 ada 40 numaralı parselde kayıtlı bulunan 226682 Yapı Kimlik Numaralı riskli yapıdaki bağımsız bölümlerinizin arsa payları; 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda anlaşma sağlayan diğer hissedarlara 06/07/2023 Perşembe günü saat 10:30'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.





Sayın SEVİM DAĞTAŞ [İsmet, Nejla Kızı]

Sayın Füsun KAÇAN [Ali İhsan, Neriman Kızı)

Basın No: ILN01850625

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