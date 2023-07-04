T.C. TORBALI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .96574431-2019/219-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK :CANAN BAŞARIR: Necati ve Saime kızı, 11/02/1964 İSTANBUL doğumlu, ERZURUM,YAKUTİYE, Rabia Ana mah/köy nüfusunda kayıtlı. İmbatlı Mah. 6091 Sk. No13/5 Gümüşkonakları

Karşıyaka/ İZMİR adresinde oturur.TC Kimlik No:16493024638

Sanık Canan Başarır hakkında karşılıksız yararlanma suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanığın neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 51/1 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanık hakkında herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin 1 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur.



Basın No: ILN01854417



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