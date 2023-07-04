T.C.TORBALI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.96574431-2022/402-Ceza Dava Dosyası

03.07.2023

İLAN

SANIK: ORÇUN ÇETİNER, Erdinç ve Fatma oğlu, 01/01/1982 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, BAKIRKÖY, Şenlik mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mh. 153 Sk. No:44 Ayrancılar Torbalı/İZMİR

Sanık Orçun Çetiner hakkında mahkememizin 2022/402 Esas - 2023/243 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

Sanık Orçun Çetiner'in üzerine atılı eşe karşı basit yaralama suçundan neticeten 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-2-3 madde fıkralarının uygulanmasına, hükmolunan hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur.



Basın No: ILN01854398



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