BOYA,TİNER, MATKAP, SAC, PROFİL, SANDVİÇ PANEL,PLASTİK SÜPÜRGE VE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BORNOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Şantiyesine bağlı kentsel temizlik işinde,araç tamir-bakım işlerinde ve kaynakhanede kullanılmak üzere kısmi teklifle boya,tiner,matkap,sac,profil,sandviç panel,plastik süpürge ve muhtelif malzeme alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/655610

1-İdarenin a) Adı : BORNOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Naldöken Mahallesi Ankara Asfaltı No:262 Ambarlar Mevkii 35040 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 232-9992929 - 8502098372 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Temizlik İşleri Şantiyesine bağlı kentsel temizlik işinde,araç tamir-bakım işlerinde ve kaynakhanede kullanılmak üzere kısmi teklifle boya,tiner,matkap,sac,profil,sandviç panel,plastik süpürge ve muhtelif malzeme alınması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet havalı yağ pompası,15 adet sandviç panel,750 adet plastik süpürge,400 adet faraş sapı,400 adet süpürge sapı,3 adet matkap,3 adet taşlama makinası, 4 kalem boya-tiner ve 87 kalem muhtelif malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tüm malzemeler Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Ambarına (Naldöken Mahallesi Ankara Asfaltı No:262 Bornova/İZMİR adresine) teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınan mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün işe başlama tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.07.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu (Fevzi Çakmak Cad: No.38 Bornova/İZMİR)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3.KISIM, 4.KISIM, 5.KISIM, 9.KISIM, 10.KISIM, 11.KISIM, 12.KISIM, 13.KISIM, 14.KISIM, 15.KISIM, 16.KISIM, 17.KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01854553



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