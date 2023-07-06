TC.GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ

ADRES KULLANIM ALANI TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Irmak Mahallesi 38/2 Sokak No:62 Gaziemir/İZMİR 80 m2 Çay ocağı ve Tuvalet 13.850,00.-TL +KDV 415,50.-TL 20.07.2023 10:30 Aktepe Mahallesi 2002 Sokak No:7/9- 7/10 Gaziemir/İZMİR 21 m2 Çay ocağı ve Tuvalet 24.850,00.-TL+KDV 745,50.-TL 20.07.2023 10:45

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 (üç) yıl süreyle kiralanacaktır. Söz konusu işlerin ihalesi 20.07.2023 Perşembe günü saat 10:30 ve 10:45'te tabloda belirtilen muhammen bedel üzerinden Önder Caddesi No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İsteklilerden Aranılan Belgeler:

1) 2886 Sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a)-Başvuru dilekçesi,

b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

c)-Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

ç)-Adli Sicil Belgesi

d)- Belediyemize borcu olmadığına dair belge

e)- İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname

f)-İkametgah belgesi veya Adres beyanı

g)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği

ğ)-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

h)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, elektronik posta adresi beyanı.

2) İhale ilanındaki işin kiralama beli 12 eşit taksitle her ay peşin olarak ödenir.

3) İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya )aittir.

4 )2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

5) Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale saatine kadar Encümen'e başvurmaları zorunludur. (Encümen adına dosya teslimini Gaziemir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü kabul eder.) İstekli belgelerin fotokopilerini dosyaya koymayı talep ettiği takdirde; belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Ancak asıllarının ibraz edilmesi durumunda Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Kira Birimine fotokopi çektirerek aslı idaremizce görülmüştür ibareli kaşe imza yaptırabilirler.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.



Basın No: ILN01853889



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