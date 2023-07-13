İLAN DİKİLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/87 Esas
KARAR NO : 2022/283
DAVALI : Serkan GÜLER TC24844170156
Dikili 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/87-2022/283 Esas-Karar sayılı dosyası ile davacı Çağla İmelda Pektaş tarafından açılan Nafaka Katılım Nafakası davasının yapılan açık yargılaması sonucunda davanın KISMEN KABULÜNE dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Davalı Serkan Gülerin tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bu davalıya mahkememizin yukarıda özetlenen kararı İLANEN tebliğ olunur.15/05/2023
Basın No: ILN01859053
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