Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/306 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, 1232 Ada, 82 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümİzmir İ ...
Adresi :Atilla Mahallesi 480 Sokak No. 26, Bodrum Kat, D.No. 3Konak / İzmirKonak / İZMİR
Yüzölçümü : 104,00 m2
Arsa Payı : 2/8
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Bitişik Nizam, 4 kat (B-4) yapılaşma koşulunda konut imarlıdır.
Kıymeti :438.750,00 TL--3/8 ÇIPLAK MÜLKİYET DEĞERİ
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : İNTİFA HAKKI NECLA KÖNÜÇ'E AİTTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:16
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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