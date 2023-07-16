  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/306 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/306 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, 1232 Ada, 82 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümİzmir İ ...
Adresi :Atilla Mahallesi 480 Sokak No. 26, Bodrum Kat, D.No. 3Konak / İzmirKonak / İZMİR
Yüzölçümü : 104,00 m2
Arsa Payı : 2/8
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Bitişik Nizam, 4 kat (B-4) yapılaşma koşulunda konut imarlıdır.
Kıymeti :438.750,00 TL--3/8 ÇIPLAK MÜLKİYET DEĞERİ
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : İNTİFA HAKKI NECLA KÖNÜÇ'E AİTTİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:16

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01858864

#ilangovtr
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA