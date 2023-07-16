Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/306 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, 1232 Ada, 82 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümİzmir İ ...Adresi :Atilla Mahallesi 480 Sokak No. 26, Bodrum Kat, D.No. 3Konak / İzmirKonak / İZMİRYüzölçümü : 104,00 m2Arsa Payı : 2/8İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Bitişik Nizam, 4 kat (B-4) yapılaşma koşulunda konut imarlıdır.Kıymeti :KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : İNTİFA HAKKI NECLA KÖNÜÇ'E AİTTİR.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01858864#ilangovtr