T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri.

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Sıra No İlçe/ Mahalle Mevkii Ada Parsel Nİteliği M2 Muhammen Bedel %3 Geçici Teminat Şartname Bedeli Tarihi Saati 1 Menderes Özdere 1460 3 Arsa 315,76 4.420.640,00 TL 132.620,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.20 2 Menderes Gümüldür Köyaltı 2274 4 Arsa 395,00 4.740.000,00 TL 142.200,00TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.25 3 Menderes Gümüldür Köyaltı 2276 5 Arsa 258,00 2.580.000,00 TL 77.400,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.30 4 Menderes Gümüldür Köyaltı 2276 11 Arsa 312,00 3.120,000,00 TL 93.600,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.35 5 Menderes Gümüldür Köyaltı 2259 5 Kargir Ev 302,00 3.020.000,00 TL 90.600,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.40 6 Menderes Gümüldür Köyaltı 2259 12 Arsa 240,00 2.400,000,00 TL 72.000,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.45 7 Menderes Gümüldür Köyaltı 2127 8 Arsa 442,20 4.864,200,00 TL 145.926,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.50 8 Menderes Gümüldür Köyaltı 2251 11 Arsa 172,00 1.720,000,00 TL 51.600,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 16.55 9 Menderes Özdere Kurukemer 925 9 Arsa 318,00 4.134,000,00 TL 124.020,00 TL 2.000,00 02.08.2023 17.00 10 Menderes Özdere Kurukemer 925 5 Arsa 386,00 5.018.000,00 TL 150.540,00TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.05 11 Menderes Özdere Göztepe 27 2 Bir Katlı Kargir Ev ve Arsa 280,00 3.640.000,00 TL 109.200,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.10 12 Menderes Özdere Köyiçi 414 4 Arsa 593,00 5.930.000,00 TL 177.900,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.15 13 Menderes Özdere 1348 12 Arsa 318,85 4.782.750,00 TL 143.483,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.20 14 Menderes Özdere Kurukemer 925 4 Arsa 356,00 4.628.000,00 TL 138.840,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.25 15 Menderes Tekeli 417 10 Arsa 777,06 6.216.480,00 TL 186.494,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.30 16 Menderes Akçaköy Ahmet Dayı Kuyu 145 3 Onaltı Zeytin Ağacını Havi Tarla 6.703,36 4.692,352,00 TL 140.771,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.35 17 Menderes Akçaköy Ahmet Dayı Kuyu 162 3 Oniki Zeytin Ağacını Havi Tarla 4.406,71 3.084.697,00 TL 92.541,00 TL 2.000,00 TL 02.08.2023 17.40

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi'nce 02.08.2023 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini ücret karşılığında satın alabilirler.

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:01.08.2023 -Saat:17.30-Salı

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A)Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi

4)Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale gününden bir önceki gün olan 01.08.2023 tarihinde saat 17.30'a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir .İlan Olunur. (satışlar Kdv'den muaftır)





Basın No: ILN01864271



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