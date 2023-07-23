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Resmi İlan T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri.

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Sıra

No

İlçe/

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Nİteliği

M2

Muhammen

Bedel

%3 Geçici

Teminat

Şartname

Bedeli

Tarihi

Saati

1

Menderes

Özdere

1460

3

Arsa

315,76

4.420.640,00 TL

132.620,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.20

2

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2274

4

Arsa

395,00

4.740.000,00 TL

142.200,00TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.25

3

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2276

5

Arsa

258,00

2.580.000,00 TL

77.400,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.30

4

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2276

11

Arsa

312,00

3.120,000,00 TL

93.600,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.35

5

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2259

5

Kargir Ev

302,00

3.020.000,00 TL

90.600,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.40

6

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2259

12

Arsa

240,00

2.400,000,00 TL

72.000,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.45

7

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2127

8

Arsa

442,20

4.864,200,00 TL

145.926,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.50

8

Menderes

Gümüldür

Köyaltı

2251

11

Arsa

172,00

1.720,000,00 TL

51.600,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

16.55

9

Menderes

Özdere

Kurukemer

925

9

Arsa

318,00

4.134,000,00 TL

124.020,00 TL

2.000,00

02.08.2023

17.00

10

Menderes

Özdere

Kurukemer

925

5

Arsa

386,00

5.018.000,00 TL

150.540,00TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.05

11

Menderes

Özdere

Göztepe

27

2

Bir Katlı

Kargir Ev ve Arsa

280,00

3.640.000,00 TL

109.200,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.10

12

Menderes

Özdere

Köyiçi

414

4

Arsa

593,00

5.930.000,00 TL

177.900,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.15

13

Menderes

Özdere

1348

12

Arsa

318,85

4.782.750,00 TL

143.483,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.20

14

Menderes

Özdere

Kurukemer

925

4

Arsa

356,00

4.628.000,00 TL

138.840,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.25

15

Menderes

Tekeli

417

10

Arsa

777,06

6.216.480,00 TL

186.494,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.30

16

Menderes

Akçaköy

Ahmet Dayı Kuyu

145

3

Onaltı Zeytin Ağacını Havi Tarla

6.703,36

4.692,352,00 TL

140.771,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.35

17

Menderes

Akçaköy

Ahmet Dayı Kuyu

162

3

Oniki Zeytin Ağacını Havi Tarla

4.406,71

3.084.697,00 TL

92.541,00 TL

2.000,00 TL

02.08.2023

17.40

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi'nce 02.08.2023 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini ücret karşılığında satın alabilirler.

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:01.08.2023 -Saat:17.30-Salı

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A)Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi

4)Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale gününden bir önceki gün olan 01.08.2023 tarihinde saat 17.30'a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir .İlan Olunur. (satışlar Kdv'den muaftır)



Basın No: ILN01864271

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