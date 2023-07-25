İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT

İzmir İli Konak İlçesi, 2. Süleymaniye Mahallesi, 6918 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan 257811-257812 Yapı Kimlik Numaralı riskli yapılarda hissedarlardan 11,65 m2 hisse maliki Hüseyin kızı Kamile' nin ölmüş olması ve mirasçılarına ulaşılamaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığından hissesi 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda diğer hissedarlara 02/08/2023 Çarşamba günü saat 11:00'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01866566



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