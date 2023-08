İLAN ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/465 Esas

KARAR NO : 2023/630

Davacı ELİF ÖZUZUGER aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DavanınKABULÜNE,

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mah. Nf. kayıtlı. Cilt No:18, Hane No:52, BSN No:50'de nüfusa kayıtlı Asım ve Rozmari Emma'dan olma, 13/05/1969 doğumlu, 38950028140 T.C.Kimlik Numaralı Elif ÖZUZUGER'in nüfus kayıtlarında "ÖZUZUGER" olan soyadının TERKİNİ ile "ZUGER" olarak nüfus kayıtlarına TESCİLİNE, karar verilmiştir ilan olunur



