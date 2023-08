İLAN SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO : 2021/657 Esas KARAR NO : 2022/795

DAVALI :FATİH ÇAKMAK:TC NO:10507260258

Davacı SEVDA ÇAKMAK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davalı Fatih ÇAKMAK'a gerekçeli karar tebliğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Gölköyü Mahallesi /Köyü, Cilt No:35, Hane No:17, BSN:55'te nüfusa kayıtlı 11620967192 TC nolu Adil ve Hanife'den olma 04/03/1981 İzmir doğumlu SEVDA ÇAKMAK ile aynı yer BSN:37'de nüfusa kayıtlı, 10507260258 TC nolu Sadettin ve Kezban 'dan 01/01/1977 Kalecik doğumlu FATİH ÇAKMAK'ın BOŞANMALARINA,

2-Müşterek ve reşit olmayan çocuklar 20/08/2013 Balçova doğumlu İlhan Kayra ÇAKMAK ile 27/11/2015 Balçova doğumlu Zehra Mekselina ÇAKMAK'ın velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına,

3-Davalı baba ile 20/08/2013 Balçova doğumlu İlhan Kayra ÇAKMAK ile 27/11/2015 Balçova doğumlu Zehra Mekselina ÇAKMAK arasında her ayın l. Ve 3.hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 18:00'e kadar, her yılın okulların ara tatillerinin birinci ara vermelerde birinci günü saat 10.00'dan , beşinci günü 18.00 e kadar, ikinci ara vermede ikinci haftasının birinci günü saat 10:00'dan 7.günü saat 18:00'e kadar, yaz tatilinde ise 1 Temmuz günü saat 10.00 dan 30 Temmuz günü saat 18.00 e kadar, dini bayramlardan Ramazan Bayramının 1.günü saat 10:00'dan 2. Günü saat 18:00'e kadar Kurban Bayramının 2 .günü saat 10:00'dan 3. Günü saat 18:00'e kadar görüşmesi hususunda şahsi ilişki düzenlenmesine,

4-TMK.nun 353.ve TMK.nun uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine takiben 3 aylık süre içerisinde velayet hakkı kendisine verilen tarafın küçük çocuğa ait varsa mal varlığı dökümünü gösteren bir defter vermesinin ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklerin bildirilmesinin istenilmesine, çocuğa ait hiçbir mal varlığı bulunmaması halinde bildirimde bulunulmasına gerek bulunmadığına,

5-Dava tarihinden itibaren geçerli olmak ve tahsilde tekerrür olmamak üzere müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 1.000 TL olmak üzere toplam aylık 2.000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacı anneye ödenmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamı ile nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına,

6-Alınması gereken 80,70 TL harcın , peşin alınan 59,30 TL harçtan mahsubu ile kalan 21,40 TL harcan davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-Davacı tarafça yapılan 104,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, yine davanın adli yardımlı olması sebebi ile 2.676,24 TL ilan gideri ile 1 davetiye gideri 42,00 TL olmak üzere toplam 2.718,24 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Artan gider avansı bulunduğu takdirde karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile başka yer mahkemesine mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile bağlı olduğu İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01877631



