Örnek No:55* T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ 2015/13726 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 3047 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa k ...Adresi : Doğanay Mahallesi, 9014 Sokak, No:6, Leman Hanım Apt, , 1.Kat, D:5 Karabağlar/ İZMİRYüzölçümü : 172,48 m2Arsa Payı : 4/38İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4 kat, konut imarlıKıymeti : 430.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.04/08/2023Basın No: ILN01877636#ilangovtr