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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ 2015/13726 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ 2015/13726 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/13726 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 3047 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa k ...
Adresi : Doğanay Mahallesi, 9014 Sokak, No:6, Leman Hanım Apt, , 1.Kat, D:5 Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 172,48 m2
Arsa Payı : 4/38
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4 kat, konut imarlı
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:45
04/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01877636

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