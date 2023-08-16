Örnek No:55* T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ 2015/13726 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 3047 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa k ...
Adresi : Doğanay Mahallesi, 9014 Sokak, No:6, Leman Hanım Apt, , 1.Kat, D:5 Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 172,48 m2
Arsa Payı : 4/38
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4 kat, konut imarlı
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:45
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01877636
#ilangovtr