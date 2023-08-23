İHALE İLANI İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MUHTELİF İLÇELERDE OKUL, EĞİTİM MERKEZİ VE KAMU BİNALARININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM VE MOLOZLARININ TAŞINMASI İŞİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin a) Adresi : 855 SOK. NO: 40 KONAK/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 2324551400- 2324454159 c) Elektronik Posta Adresi : izmiryikob@icisleri.gov.tr



2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.521 m2 Yapı Alanlı Bina Yıkım İşi b) Yapılacağı yer : İZMİR c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi d)İşin Muhammen Bedeli e)Geçici Teminat Miktarı f)Doküman Bedeli : Yer tesliminden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür. 650.189,15.-TL. En az 162.547,29.-TL. 1.000,00.-TL. (İhale dokümanı 1.000,00.-TL. karşılığı İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank İzmir Şubesi TR 25 0001 5001 5800 7305 4307 20 IBAN no.lu hesabına (vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırıldıktan sonra 855 SOK. NO:40 K:3 KONAK-İZMİR adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır. İdareden doküman satışı ve evrak suretlerinin aslı idarece görülmüştürleri en son 05.09.2023 Saat 17.00' a kadar yapılacaktır. Bu saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü) b) Tarihi ve saati : 06.09.2023- 10:30



4 -İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a) 2023 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge (İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank İzmir Şubesi TR 25 0001 5001 5800 7305 4307 20 IBAN no.lu hesabına yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

g) En az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi bulundurmayı içeren taahhütname,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

j) Posta yoluyla ihaleye katılım sağlanması halinde ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

k) İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK'ya borcu olmadığına dair alınan belge

l) İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge

m) İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge

n) İsteklinin ihale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen en az 2 adet orta boy ekskavatör (30 tonluk paletli), 1 adet yüksek erişimli makaslı BOM uzunluğu en az 16 m ekskavatör, 3 adet kamyon (20 m3 lük damperli), 1 adet yükleyici (11-18) ton ağırlıklı, 2 adet arazöz (10 m3 kapasiteli) sahip olduğuna (kendi mülkü veya kiralama) ve bu araçları iş yerinde bulunduracağına dair taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

5. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz görülebilir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR (Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. Yıkılacak Binanın Listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Toplam Yapı Alanı (m2) Ölçü

Birimi Miktarı İlçe Mahal Mahalle-Sokak Bina No Kat Adedi 1 Özel 01 MENDERES MENDERES ÇİLEME MAH. 154 ADA 7 PARSELDE BULUNAN TEK KATLI 3 DERSLİKLİ ÇİLEME İLKOKUL BİNASI 1 191 Adet 1 2 Özel 02 MENDERES MENDERES ÇİLEME MAH. 154 ADA 7 PARSELDE BULUNAN TEK KATLI 2 DERSLİKLİ ÇİLEME ORTAOKUL BİNASI 1 190 Adet 1 3 Özel 03 KİRAZ 80. YIL SULUDERE İLKOKULU B VE D BLOK BİNALARININ (B BLOK 2 DERSLİKLİ, D BLOK 2 DERSLİKLİ+LOJMAN) 1 218 Adet 1 4 Özel 04 BUCA 23 NİSAN İLKOKULU B BLOK BİNASININ 1 732 Adet 1 5 Özel 05 BUCA MEHMET EMİN YURDAKUL ORTAOKULU A VE B BLOK BİNALARININ 4 3088 Adet 1 6 Özel 06 ÇEŞME SÜLEYMAN SABRİ SARI ORTAOKULU BİNASININ 3 2202 Adet 1 7 Özel 07 KARŞIYAKA KARŞIYAKA HALK EĞİTİM MERKEZİ BİNASININ 5 6750 Adet 1 8 Özel 08 KONAK CUMHURİYET NEVVAR SALİH İŞGÖREN MTAL B BLOK BİNASININ 4 2000 Adet 1 9 Özel 09 ÖDEMİŞ ÖDEMİŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 3 2136 Adet 1 10 Özel 10 ÇİĞLİ NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİNASININ 4 3231 Adet 1 11 Özel 11 KONAK TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ANTREPO BİNASI (KONAK UMURBEY MAH. 7690 ADA 1 PARSEL-LİMAN CADDESİ NO:8/2) 1 5660 Adet 1 12 Özel 12 KARABAĞLAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE SEVİNÇ SOLMAZ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ BİNASININ (Karabağlar Basınsitesi Mah. Hasan Tahsin Cad. No: 149-13000 ada 2 Parsel 3 2911 Adet 1 13 Özel 13 BUCA BUCA TÜTÜN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İLKOKULU 4 1127 Adet 1 14 Özel 14 BORNOVA BORNOVA 100. YIL POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ EK MÜŞTEMİLATI 1 85 Adet 1 Adresinde bulunan binaların yıkım ve molozlarının kaldırılması

Basın No: ILN01880933#ilangovtr