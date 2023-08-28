BELEDİYEMİZ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN  GAYRİMENKULLERİN  SATIŞI

Tire Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, listede mahalle, ada, parsel numaraları belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihalesi yapılacaktır.
|
2 - Adı geçen taşınmazların satış ihalesi 06.09.2023 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak olan muhtelif mahallelerde bulunan 11 adet Taşınmazın ihalesi ile ilgili bilgiler:
|
|
SIRA NO
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
M2
|
CİNSİ
|
HİSSE
|
MUHAMMEN BEDELİ
|
GEÇİCİ TEMİNATI
|
SAATİ
|
1
|
BOYNUYOĞUN
|
109
|
20
|
12862,77
|
TARLA
|
TAM
|
3.000.000,00-TL
|
90.000,00-TL.
|
11:00
|
2
|
BOYNUYUĞUN
|
111
|
29
|
16865,37
|
TARLA
|
TAM
|
4.000.000,00-TL
|
120.000,00-TL.
|
11:10
|
3
|
BOYNUYOĞUN
|
108
|
12
|
8253,56
|
TARLA
|
TAM
|
2.000.000,00-TL
|
60.000,00-TL.
|
11:20
|
4
|
BOYNUYOĞUN
|
102
|
95
|
2139,17
|
TARLA
|
17/20
|
500.000,00-TL
|
15.000,00-TL.
|
11:30
|
5
|
ÇİNİYERİ
|
107
|
76
|
7558,57
|
TARLA
|
TAM
|
2.000.000,00-TL
|
60.000,00-TL.
|
11:40
|
6
|
IŞIKLI
|
104
|
53
|
3571,02
|
TARLA
|
TAM
|
1.000.000,00-TL
|
30.000,00-TL.
|
11:50
|
7
|
IŞIKLI
|
105
|
1
|
13152,09
|
TARLA
|
TAM
|
3.350.000,00-TL
|
100.500,00-TL.
|
12:00
|
8
|
KAHRAT
|
221
|
7
|
5163,80
|
TARLA
|
TAM
|
1.500.000,00-TL
|
45.000,00-TL.
|
12:10
|
9
|
KAPLAN
|
144
|
468
|
3084,83
|
ZEYTİNLİK
|
TAM
|
1.500.000,00-TL
|
45.00,00-TL.
|
12:20
|
10
|
KAPLAN
|
107
|
26
|
931,77
|
YOL FAZLASI ARSA
|
TAM
|
850.000,00-TL
|
25.500,00-TL.
|
12:30
|
11
|
TURAN
|
711
|
42
|
1107
|
TARLA
|
TAM
|
800.000,00TL
|
24.000,00-TL
|
12:40
4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a) Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
b) Taşınmazın satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi
5 - Adı geçen taşınmazların satış bedeli peşin ödenecektir.
6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhaleye ait her türlü vergi (Damga Vergisi, Karar pulu) resim ve harç ihaleyi alan istekli tarafından ödenecektir.
7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
8 – Açık Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasıyla birlikte 06.09.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. .
9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 750,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.
12- a) İhalede 1, 2, 3, 5, ve 7 sıralı gayrimenkullerin pey sürme(artırma) 50.000,00 TL olacaktır.
b) İhalede 6, 8 ve 9 sıralı gayrimenkulün pey sürme(artırma) 20.000,00 TL olacaktır.
c) İhalede 10 ve 11 sıralı gayrimenkullerin pey sürme(artırma) 10.000,00 TL olacaktır.
13- Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN01880945
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