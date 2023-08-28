BELEDİYEMİZ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN  GAYRİMENKULLERİN  SATIŞI

Tire Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, listede mahalle, ada, parsel numaraları belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Adı geçen taşınmazların satış ihalesi 06.09.2023 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 3 - Satışı yapılacak olan muhtelif mahallelerde bulunan 11 adet Taşınmazın ihalesi ile ilgili bilgiler: SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ HİSSE MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ 1 BOYNUYOĞUN 109 20 12862,77 TARLA TAM 3.000.000,00-TL 90.000,00-TL. 11:00 2 BOYNUYUĞUN 111 29 16865,37 TARLA TAM 4.000.000,00-TL 120.000,00-TL. 11:10 3 BOYNUYOĞUN 108 12 8253,56 TARLA TAM 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL. 11:20 4 BOYNUYOĞUN 102 95 2139,17 TARLA 17/20 500.000,00-TL 15.000,00-TL. 11:30 5 ÇİNİYERİ 107 76 7558,57 TARLA TAM 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL. 11:40 6 IŞIKLI 104 53 3571,02 TARLA TAM 1.000.000,00-TL 30.000,00-TL. 11:50 7 IŞIKLI 105 1 13152,09 TARLA TAM 3.350.000,00-TL 100.500,00-TL. 12:00 8 KAHRAT 221 7 5163,80 TARLA TAM 1.500.000,00-TL 45.000,00-TL. 12:10 9 KAPLAN 144 468 3084,83 ZEYTİNLİK TAM 1.500.000,00-TL 45.00,00-TL. 12:20 10 KAPLAN 107 26 931,77 YOL FAZLASI ARSA TAM 850.000,00-TL 25.500,00-TL. 12:30 11 TURAN 711 42 1107 TARLA TAM 800.000,00TL 24.000,00-TL 12:40

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

b) Taşınmazın satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - Adı geçen taşınmazların satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhaleye ait her türlü vergi (Damga Vergisi, Karar pulu) resim ve harç ihaleyi alan istekli tarafından ödenecektir.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 – Açık Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasıyla birlikte 06.09.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. .

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 750,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12- a) İhalede 1, 2, 3, 5, ve 7 sıralı gayrimenkullerin pey sürme(artırma) 50.000,00 TL olacaktır.

b) İhalede 6, 8 ve 9 sıralı gayrimenkulün pey sürme(artırma) 20.000,00 TL olacaktır.

c) İhalede 10 ve 11 sıralı gayrimenkullerin pey sürme(artırma) 10.000,00 TL olacaktır.

13- Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01880945

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