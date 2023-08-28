TİRE KAPLAN MAHALLESİNDE ZEYTİNLİK SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ HİSSE MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ 1 KAPLAN 110 1 10319,11 ZEYTİNLİK TAM 12.500.000,00-TL 375.000,00-TL.

11:00

İç zarfa sadece teklif mektubu koyularak kapatılacaktır.

1 –Mülkiyeti Tire Belediye Başkanlığına ait olan, İzmir İli,Tire İlçesi, Kaplan Mahallesi, 110 ada 1 parsel'de kayıtlı, 1 adet Zeytinlik vasıflı Taşınmazın satışına ilişkin ihale 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a,36. ve devamı maddeleri gereği "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 13/09/2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.3 - Satışı yapılacak olan Kaplan Mahallesinde bulunan 1 adet Zeytinlik:4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.İÇ ZARF

DIŞ ZARF

a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, güvence bedeli

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi.

İç zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Yukarıda istenilen belgeler ve teklifler 06.09.2023 saat 10.59'a kadar Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat ve % 5 tutarında güvence bedeli alınır. Tahmini bedelinin %5'i kadar (625.000,00-TL) güvence bedelini geçici teminat ile birlikte yatırması zorunludur

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8 – Kapalı Teklif Usulü ile taşınmaz satış ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 13.09.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Tire Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 – İlgililer, ihale şartnamesi ve eklerini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 750,00 TL.bedeli ve Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname ve eklerini satın almak zorundadır.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - İzmir İli, Tire İlçesi, Kaplan Mahallesi, 110 ada 1 parsel'de kayıtlı, 1 adet zeytinlik satış ihalesine katılmak isteyenlerin Teklif zarfları ile belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01880929

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