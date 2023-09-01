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Resmi İlan İZMİR İLİ KİRAZ BELEDİYESİNE AİT 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

İZMİR İLİ KİRAZ BELEDİYESİNE AİT 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

SIRA NO MAHALLESİ ADA PAR SEL TAPU NİTELİĞİ YÜZ ÖLÇÜMÜ
 HİSSE ORANI TAŞINMAZ DURUMU TAŞINMAZIN İMAR VE YOL DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 AHMETLER 130 3 TARLA 3.310,14 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. ORMAN'DAN ULAŞIM YOLU VAR. 170.000,00 ₺ 5.100,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 10:00
2 BAHÇEARASI 271 29 TARLA 3.602,13 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 165.000,00 ₺ 4.950,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 10:15
3 BAHÇEARASI 246 1 TARLA 1.808,86 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 105.000,00 ₺ 3.150,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 10:30
4 CEVİZLİ 139 1 ARSA 1.760,27 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR 205.000,00 ₺ 6.150,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 10:45
5 CEVİZLİ 141 2 TARLA 615,99 TAM SULAK ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 800.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 11:00
6 CEVİZLİ 156 4 CEVİZLİ TARLA 2.155,17 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 180.000,00 ₺ 5.400,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 11:15
7 CEVİZLİ 251 67 BAHÇE 625,90 TAM SULAK ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 70.000,00 ₺ 2.100,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 11:30
8 ÇANAKÇI 183 3 TARLA 372,28 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 45.000,00 ₺ 1.350,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 11:45
9 ÇÖMLEKÇİ 160 37 ZEYTİNLİK 6.340,00 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR 600.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 12:00
10 ÇÖMLEKÇİ 161 1 ARSA 985,02 TAM ARSA, HAFİF EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 115.000,00 ₺ 3.450,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 12:15
11 ÇAYAĞZI 371 22 TEK KATLI KARGİR EV VE ARSASI 257,08 TAM EV YIKILMIŞ VAZİYETTE, ARSASI DÜZ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 85.000,00 ₺ 2.550,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 13:30
12 ÇAYAĞZI 379 10 ARSA 1.673,00 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 165.000,00 ₺ 4.950,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 13:45
13 DOKUZLAR 171 16 ARSA 1.780,75 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 175.000,00 ₺ 5.250,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 14:00
14 İĞDELİ 164 1 ARSA 1.988,29 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 14:15
15 İĞDELİ 166 6 TARLA 8.740,73 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 800.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 14:30
16 İĞDELİ 167 6 ARSA 1.753,21 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 195.000,00 ₺ 5.850,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 14:45
17 İĞDELİ 168 3 ARSA 2.673,85 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 260.000,00 ₺ 7.800,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 15:00
18 İĞDELİ 310 67 BAHÇE 538,96 TAM SULAK ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR 110.000,00 ₺ 3.300,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 15:15
19 KARABURÇ 103 71 TARLA 7.125,00 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 550.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 15:30
20 KARAMAN 0 407 ZEYTİNLİK 8.850,00 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 800.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 15:45
21 ÖREN 120 2 ARSA 549,86 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR 150.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 16:00
22 ÖREN 130 14 ARSA 440,25 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 65.000,00 ₺ 1.950,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 16:15
23 ÖREN 130 17 ARSA 785,82 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 115.000,00 ₺ 3.450,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 16:30
24 ÖREN 140 2 BAHÇE 889,59 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR 165.000,00 ₺ 4.950,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 16:45
25 ÖREN 207 4 BAHÇE 117,92 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 17:00
26 ÖREN 208 16 BAHÇE 993,22 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 14.09.2023
SAAT 17:15
27 ÖREN 209 16 ARSA 324,96 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 80.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 10:00
28 ÖREN 228 2 ARSA 905,54 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 205.000,00 ₺ 6.150,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 10:15
29 ÖREN 144 14 ARSA 119,67 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 25.000,00 ₺ 750,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 10:30
30 PINARBAŞI 130 1 ARSA 765,96 TAM ARSA, HAFİF EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 220.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 10:45
31 PINARBAŞI 131 1 ARSA 246,25 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 120.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 11:00
32 PINARBAŞI 132 1 ARSA 630,25 TAM ARSA, EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 11:15
33 SAÇLI 101 26 ZEYTİNLİK 6.784,00 TAM SULAK ARAZİ, DÜZ, ZEYTİNLİK TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 1.300.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 11:30
34 SAÇLI 104 5 ZEYTİNLİK 9.522,00 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 1.500.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 11:45
35 SOLAKLAR 139 13 ARSA 1.512,96 TAM ARSA, HAFİF EĞİMLİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 220.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 12:00
36 TUMBULLAR 202 6 TARLA 3.016,79 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 210.000,00 ₺ 6.300,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 12:15
37 UZUNKÖY 187 1 TARLA 2.904,40 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 280.000,00 ₺ 8.400,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 14:15
38 UZUNKÖY 131 19 TARLA 2.570,72 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 250.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 14:30
39 UZUNKÖY 132 1 TARLA 1.007,49 TAM TABAN ARAZİ, DÜZ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 120.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 14:45
40 UZUNKÖY 152 2 TARLA 1.423,84 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 105.000,00 ₺ 3.150,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 15:00
41 UZUNKÖY 186 2 TARLA 6.190,34 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 360.000,00 ₺ 10.800,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 15:15
42 UMURLU 331 4 BAHÇE 91,59 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 20.000,00 ₺ 600,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 15:30
43 YEŞİLDERE 185 2 TARLA 2.851,94 TAM TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. 230.000,00 ₺ 6.900,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 15:45
44 YEŞİLDERE 135 5 TARLA 2.125,04 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR. 180.000,00 ₺ 5.400,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 16:00
45 KIRKÖY 172 14 ARSA 45,00 TAM ARSA, DÜZ İMAR PLANI İÇERİSİNDE, SERBEST NİZAM İKİ (2) KAT İMARLI, TAKS:0,40 / KAKS:0,80 KADASTRAL YOLU VAR. 130.000,00 ₺ 3.900,00 ₺ 15.09.2023
SAAT 16:15
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DUYURU METNİ
1. İzmir İli Kiraz İlçesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki çizelgede mahallesi, ada parseli ve tüm özellikleri belirtilen 45 (Kırkbeş) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci Maddesi Açık Teklif Usulüne göre 14.09.2023 ve 15.09.2023 tarihlerinde satış ihalesi yapılacaktır.
2. Satış İhalesi, İzmir ili Kiraz ilçesinde İstiklal Mah. Sabit Arlı Cad. No:51 Kiraz Belediyesinde Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda katılan istekliler arasında yapılacaktır.
3. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi, en geç listede belirtilen ihale tarihlerindeki ihale saatinden 1 (bir) saat öncedir.
4. Bilgi almak isteyenler için şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülüp okunabilir. İhaleye katılanlar Şartname bedeli için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) Belediye Veznesine ödemesi gerekmektedir. İhaleye katılanlara şartnamenin onaylı örneği verilir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler İçin:
a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
b.) Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
c.) Yerleşim Yeri Adresi (İkametgah) Belgesi. (Muhtarlıktan veya E-Devlet Sisteminden Alınabilir)
d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.
e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.
Tüzel Kişilikler İçin:
a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
b.) Tüzel Kişilik (Şirket veya Kooperatif) adına katılacak Yetkilinin Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Güncel Yetki Belgesi ve Noterlik İmza Sirküleri.
c.) Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Ticaret Odasından alınan, bilgileri, MERSİS numarası ve adresi güncel olan 'Ticaret Odası Sicil Belgesi' ve Vergi Levhası fotokopisi.
d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Tüzel Kişiliğin ve katılacak Yetkilisinin 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.
e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.
5. İhalelere İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa; teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli Vekaletname ve imza sirküsü aslı ile müracaat edilecektir.
Belediyemiz Encümeni İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir. Bilgi İçin Kiraz Belediyesi İletişim Telefonu : 0232 572 30 20 İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01883754

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