İZMİR İLİ KİRAZ BELEDİYESİNE AİT 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

|SIRA NO
|MAHALLESİ
|ADA
|PAR SEL
|TAPU NİTELİĞİ
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
M²
|HİSSE ORANI
|TAŞINMAZ DURUMU
|TAŞINMAZIN İMAR VE YOL DURUMU
|MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
|İHALE TARİHİ VE SAATİ
|1
|AHMETLER
|130
|3
|TARLA
|3.310,14
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK. ORMAN'DAN ULAŞIM YOLU VAR.
|170.000,00 ₺
|5.100,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 10:00
|2
|BAHÇEARASI
|271
|29
|TARLA
|3.602,13
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|165.000,00 ₺
|4.950,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 10:15
|3
|BAHÇEARASI
|246
|1
|TARLA
|1.808,86
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|105.000,00 ₺
|3.150,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 10:30
|4
|CEVİZLİ
|139
|1
|ARSA
|1.760,27
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR
|205.000,00 ₺
|6.150,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 10:45
|5
|CEVİZLİ
|141
|2
|TARLA
|615,99
|TAM
|SULAK ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|800.000,00 ₺
|2.400,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 11:00
|6
|CEVİZLİ
|156
|4
|CEVİZLİ TARLA
|2.155,17
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|180.000,00 ₺
|5.400,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 11:15
|7
|CEVİZLİ
|251
|67
|BAHÇE
|625,90
|TAM
|SULAK ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|70.000,00 ₺
|2.100,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 11:30
|8
|ÇANAKÇI
|183
|3
|TARLA
|372,28
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|45.000,00 ₺
|1.350,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 11:45
|9
|ÇÖMLEKÇİ
|160
|37
|ZEYTİNLİK
|6.340,00
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR
|600.000,00 ₺
|18.000,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 12:00
|10
|ÇÖMLEKÇİ
|161
|1
|ARSA
|985,02
|TAM
|ARSA, HAFİF EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|115.000,00 ₺
|3.450,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 12:15
|11
|ÇAYAĞZI
|371
|22
|TEK KATLI KARGİR EV VE ARSASI
|257,08
|TAM
|EV YIKILMIŞ VAZİYETTE, ARSASI DÜZ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|85.000,00 ₺
|2.550,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 13:30
|12
|ÇAYAĞZI
|379
|10
|ARSA
|1.673,00
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|165.000,00 ₺
|4.950,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 13:45
|13
|DOKUZLAR
|171
|16
|ARSA
|1.780,75
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|175.000,00 ₺
|5.250,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 14:00
|14
|İĞDELİ
|164
|1
|ARSA
|1.988,29
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|200.000,00 ₺
|6.000,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 14:15
|15
|İĞDELİ
|166
|6
|TARLA
|8.740,73
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|800.000,00 ₺
|24.000,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 14:30
|16
|İĞDELİ
|167
|6
|ARSA
|1.753,21
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|195.000,00 ₺
|5.850,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 14:45
|17
|İĞDELİ
|168
|3
|ARSA
|2.673,85
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|260.000,00 ₺
|7.800,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 15:00
|18
|İĞDELİ
|310
|67
|BAHÇE
|538,96
|TAM
|SULAK ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR
|110.000,00 ₺
|3.300,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 15:15
|19
|KARABURÇ
|103
|71
|TARLA
|7.125,00
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|550.000,00 ₺
|16.500,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 15:30
|20
|KARAMAN
|0
|407
|ZEYTİNLİK
|8.850,00
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|800.000,00 ₺
|24.000,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 15:45
|21
|ÖREN
|120
|2
|ARSA
|549,86
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR
|150.000,00 ₺
|4.500,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 16:00
|22
|ÖREN
|130
|14
|ARSA
|440,25
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|65.000,00 ₺
|1.950,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 16:15
|23
|ÖREN
|130
|17
|ARSA
|785,82
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|115.000,00 ₺
|3.450,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 16:30
|24
|ÖREN
|140
|2
|BAHÇE
|889,59
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. İKİ (2) KAT İMARLI, MAKSİMUM İNŞAAT ALANI: 250 m2, H.MAK: 7,50 M. , EMSAL: 0,50'DİR. YOLU VAR
|165.000,00 ₺
|4.950,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 16:45
|25
|ÖREN
|207
|4
|BAHÇE
|117,92
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|30.000,00 ₺
|900,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 17:00
|26
|ÖREN
|208
|16
|BAHÇE
|993,22
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|200.000,00 ₺
|6.000,00 ₺
|14.09.2023
SAAT 17:15
|27
|ÖREN
|209
|16
|ARSA
|324,96
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|80.000,00 ₺
|2.400,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 10:00
|28
|ÖREN
|228
|2
|ARSA
|905,54
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|205.000,00 ₺
|6.150,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 10:15
|29
|ÖREN
|144
|14
|ARSA
|119,67
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN İÇİNDE. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|25.000,00 ₺
|750,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 10:30
|30
|PINARBAŞI
|130
|1
|ARSA
|765,96
|TAM
|ARSA, HAFİF EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|220.000,00 ₺
|6.600,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 10:45
|31
|PINARBAŞI
|131
|1
|ARSA
|246,25
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|120.000,00 ₺
|3.600,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 11:00
|32
|PINARBAŞI
|132
|1
|ARSA
|630,25
|TAM
|ARSA, EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|200.000,00 ₺
|6.000,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 11:15
|33
|SAÇLI
|101
|26
|ZEYTİNLİK
|6.784,00
|TAM
|SULAK ARAZİ, DÜZ, ZEYTİNLİK
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|1.300.000,00 ₺
|39.000,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 11:30
|34
|SAÇLI
|104
|5
|ZEYTİNLİK
|9.522,00
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|1.500.000,00 ₺
|45.000,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 11:45
|35
|SOLAKLAR
|139
|13
|ARSA
|1.512,96
|TAM
|ARSA, HAFİF EĞİMLİ
|KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|220.000,00 ₺
|6.600,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 12:00
|36
|TUMBULLAR
|202
|6
|TARLA
|3.016,79
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|210.000,00 ₺
|6.300,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 12:15
|37
|UZUNKÖY
|187
|1
|TARLA
|2.904,40
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|280.000,00 ₺
|8.400,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 14:15
|38
|UZUNKÖY
|131
|19
|TARLA
|2.570,72
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|250.000,00 ₺
|7.500,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 14:30
|39
|UZUNKÖY
|132
|1
|TARLA
|1.007,49
|TAM
|TABAN ARAZİ, DÜZ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|120.000,00 ₺
|3.600,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 14:45
|40
|UZUNKÖY
|152
|2
|TARLA
|1.423,84
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|105.000,00 ₺
|3.150,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 15:00
|41
|UZUNKÖY
|186
|2
|TARLA
|6.190,34
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|360.000,00 ₺
|10.800,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 15:15
|42
|UMURLU
|331
|4
|BAHÇE
|91,59
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|20.000,00 ₺
|600,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 15:30
|43
|YEŞİLDERE
|185
|2
|TARLA
|2.851,94
|TAM
|TABAN ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. YAPILAŞMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KADASTRAL YOLU YOK.
|230.000,00 ₺
|6.900,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 15:45
|44
|YEŞİLDERE
|135
|5
|TARLA
|2.125,04
|TAM
|TABAN ARAZİ, EĞİMLİ
|TARIM ARAZİSİ, KIRSAL YERLEŞİK ALAN DIŞINDA. İNŞAAT İÇİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINACAK. YOLU VAR.
|180.000,00 ₺
|5.400,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 16:00
|45
|KIRKÖY
|172
|14
|ARSA
|45,00
|TAM
|ARSA, DÜZ
|İMAR PLANI İÇERİSİNDE, SERBEST NİZAM İKİ (2) KAT İMARLI, TAKS:0,40 / KAKS:0,80 KADASTRAL YOLU VAR.
|130.000,00 ₺
|3.900,00 ₺
|15.09.2023
SAAT 16:15
|KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DUYURU METNİ
|1. İzmir İli Kiraz İlçesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki çizelgede mahallesi, ada parseli ve tüm özellikleri belirtilen 45 (Kırkbeş) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci Maddesi Açık Teklif Usulüne göre 14.09.2023 ve 15.09.2023 tarihlerinde satış ihalesi yapılacaktır.
|2. Satış İhalesi, İzmir ili Kiraz ilçesinde İstiklal Mah. Sabit Arlı Cad. No:51 Kiraz Belediyesinde Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda katılan istekliler arasında yapılacaktır.
|3. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi, en geç listede belirtilen ihale tarihlerindeki ihale saatinden 1 (bir) saat öncedir.
|4. Bilgi almak isteyenler için şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülüp okunabilir. İhaleye katılanlar Şartname bedeli için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) Belediye Veznesine ödemesi gerekmektedir. İhaleye katılanlara şartnamenin onaylı örneği verilir.
|İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
|Gerçek Kişiler İçin:
|a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
|b.) Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
|c.) Yerleşim Yeri Adresi (İkametgah) Belgesi. (Muhtarlıktan veya E-Devlet Sisteminden Alınabilir)
|d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.
|e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.
|Tüzel Kişilikler İçin:
|a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
|b.) Tüzel Kişilik (Şirket veya Kooperatif) adına katılacak Yetkilinin Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Güncel Yetki Belgesi ve Noterlik İmza Sirküleri.
|c.) Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Ticaret Odasından alınan, bilgileri, MERSİS numarası ve adresi güncel olan 'Ticaret Odası Sicil Belgesi' ve Vergi Levhası fotokopisi.
|d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Tüzel Kişiliğin ve katılacak Yetkilisinin 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.
|e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.
|5. İhalelere İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa; teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli Vekaletname ve imza sirküsü aslı ile müracaat edilecektir.
|Belediyemiz Encümeni İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir. Bilgi İçin Kiraz Belediyesi İletişim Telefonu : 0232 572 30 20 İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01883754
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