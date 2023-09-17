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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/20 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/20 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 379,00 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.
Kıymeti : 1.705.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 379,00 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.
Kıymeti : 1.705.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:34
12/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01892605

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