Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/20 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:34

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.379,00 m21/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.1.705.500,00 TL%10İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.379,00 m21/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.1.705.500,00 TL%1012/09/2023Basın No: ILN01892605#ilangovtr