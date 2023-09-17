Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/20 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 379,00 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.
Kıymeti : 1.705.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:13
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 2087 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm boş arsa niteliğindedir, İsmetpaşa Mahallesi485 Sk ile 482 sk kesişme noktasında bulunmakta, denize 580 m, Kapalı Pazar yerine 3120 m, Dikili otogarına 2400 m ve 600 m mesafededir, arsa yüzeyi düz bir yapıdadır. Çevresinde yapılaşmalar mevcut, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 379,00 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam , 2 kat , Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Taks: 0.15 ve Kaks: 0.30 şeklindedir.
Kıymeti : 1.705.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:34
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01892605
#ilangovtr