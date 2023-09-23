Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait, 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

SIRA

NO MAHALLE ADRES/ MEVKİİ NİTELİĞİ m² KİRALAMA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL

(YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ 1 YELKİ ARSLAN KULAKSIZ PARKI İÇİ 2 KATLI BİNA İLE ÜST KAPALI ALAN 58 m² LİK 2 KATLI BİNA 61 m² LİK ÜSTÜ KAPALI ALAN 3 YIL 60.000,00 TL

1.800,00 TL

14:00

T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Gerçek kişinin kendisinin/vekil edilen kişinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge Ortak girişimler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş "Ortaklık Yetki Belgesi" Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge

Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortakları) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

1-Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait, 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) usulü ile 03 Ekim 2023 Salı Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda Belediye Encümenince yapılacaktır.2-Kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmaz;3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.Gerçek Kişiler için İstenecek BelgelerTüzel Kişiler için İstenecek Belgeler4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar(posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL'dir.8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Ö. Mustafa İNCE

Belediye Başkanı

Basın No: ILN01892443

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