Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait, 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

2-Kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmaz;
|SIRA
NO
|MAHALLE
|ADRES/ MEVKİİ
|NİTELİĞİ
|m²
|KİRALAMA SÜRESİ
|MUHAMMEN BEDEL
(YILLIK)
|
GEÇİCİ TEMİNAT
|
İHALE SAATİ
|1
|YELKİ
|ARSLAN KULAKSIZ PARKI İÇİ
|2 KATLI BİNA İLE ÜST KAPALI ALAN
|58 m² LİK 2 KATLI BİNA 61 m² LİK ÜSTÜ KAPALI ALAN
|3 YIL
|60.000,00 TL
|
1.800,00 TL
|
14:00
3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
Gerçek Kişiler için İstenecek Belgeler
- T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi
- Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
- Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,
- Gerçek kişinin kendisinin/vekil edilen kişinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi
- İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi
- Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.)
- Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname
- 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
- İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge
- Ortak girişimler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş "Ortaklık Yetki Belgesi"
- Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge
- Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi
- İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi
- Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.)
- Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname
- 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
- Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortakları)
- İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge
5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL'dir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Ö. Mustafa İNCE
Belediye Başkanı
Basın No: ILN01892443
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