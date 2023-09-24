DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

NİTELİK

BEDEL NİSPETİ TEMİNAT BEDEL TÜRÜ

1 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 3 463,41 1.100.000.00 TL TAM 33.000.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:00 ARSA

2 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 4 464,93 1.100,000.00-TL TAM 33.000.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:10 ARSA

3 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 5 465,83 1.105,000.00-TL TAM 33.150.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:20 ARSA

4 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 6 476,92 1.130,000.00-TL TAM 33.900.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:30 ARSA

5 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 7 489,57 1.160,000.00-TL TAM 34.800.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:40 ARSA

6 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 8 500,16 1.185,000.00-TL TAM 35.550.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 10:50 ARSA

7 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 1 426,2 1.010,000.00-TL TAM 30.300.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:00 ARSA

8 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 2 437,43 1.040,000.00-TL TAM 31.200.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:10 ARSA

9 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 3 435,54 1.035,000.00-TL TAM 31.050.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:20 ARSA

10 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 4 440,22 1.045,000.00-TL TAM 31.350.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:30 ARSA

11 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 5 311,94 750.000.00-TL TAM 22.500.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:40 ARSA

12 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 6 425,41 1.010,000.00-TL TAM 30.300.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 11:50 ARSA

13 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 8 478,41 1.135,000.00-TL TAM 34.050.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 12:00 ARSA

14 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 9 491,76 1.165,000.00-TL TAM 34.950.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 12:10 ARSA

15 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 10 480,31 1.140,000.00-TL TAM 34.200.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 12:20 ARSA

16 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 11 494,62 1.175,000.00-TL TAM 35.250.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 12:30 ARSA

17 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 153 12 484,86 1.150,000.00-TL TAM 34.500.00-TL 1.000 TL AÇIK 5.10.2023 12:40 ARSA

1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Gazipaşa mahallesi Şehit Sami Akbulut Cd. No:177 adresindeki Belediye Konferans ve

Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)

e-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti

d-) Kanuni tebligat adresi

e-)İmza Sirküsü (Noterden)

f-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan

ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına 'yatırılacaktır.

6-Şartname 1.000TL karşılığında 12.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

9- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,

resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez

ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.