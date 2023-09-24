DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

|S.NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|M2
|MUHAMMEN
|HİSSE
|GEÇİCİ
|ŞARTNAME
|İHALE
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|NİTELİK
|BEDEL
|NİSPETİ
|TEMİNAT
|BEDEL
|TÜRÜ
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|3
|463,41
|1.100.000.00 TL
|TAM
|33.000.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:00
|ARSA
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|4
|464,93
|1.100,000.00-TL
|TAM
|33.000.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:10
|ARSA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|5
|465,83
|1.105,000.00-TL
|TAM
|33.150.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:20
|ARSA
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|6
|476,92
|1.130,000.00-TL
|TAM
|33.900.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:30
|ARSA
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|7
|489,57
|1.160,000.00-TL
|TAM
|34.800.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:40
|ARSA
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|150
|8
|500,16
|1.185,000.00-TL
|TAM
|35.550.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|10:50
|ARSA
|7
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|1
|426,2
|1.010,000.00-TL
|TAM
|30.300.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:00
|ARSA
|8
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|2
|437,43
|1.040,000.00-TL
|TAM
|31.200.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:10
|ARSA
|9
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|3
|435,54
|1.035,000.00-TL
|TAM
|31.050.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:20
|ARSA
|10
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|4
|440,22
|1.045,000.00-TL
|TAM
|31.350.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:30
|ARSA
|11
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|5
|311,94
|750.000.00-TL
|TAM
|22.500.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:40
|ARSA
|12
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|6
|425,41
|1.010,000.00-TL
|TAM
|30.300.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|11:50
|ARSA
|13
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|8
|478,41
|1.135,000.00-TL
|TAM
|34.050.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|12:00
|ARSA
|14
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|9
|491,76
|1.165,000.00-TL
|TAM
|34.950.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|12:10
|ARSA
|15
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|10
|480,31
|1.140,000.00-TL
|TAM
|34.200.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|12:20
|ARSA
|16
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|11
|494,62
|1.175,000.00-TL
|TAM
|35.250.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|12:30
|ARSA
|17
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|153
|12
|484,86
|1.150,000.00-TL
|TAM
|34.500.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|5.10.2023
|12:40
|ARSA
|1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
|45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Gazipaşa mahallesi Şehit Sami Akbulut Cd. No:177 adresindeki Belediye Konferans ve
|Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
|2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|A-Gerçek Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)
|d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
|e-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|B-Tüzel Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti
|d-) Kanuni tebligat adresi
|e-)İmza Sirküsü (Noterden)
|f-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan
|ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
|4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
|5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına 'yatırılacaktır.
|6-Şartname 1.000TL karşılığında 12.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
|7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
|belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
|8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|9- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
|resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
|12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
|ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
|13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan Olunur.
|DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No: ILN01889741
#ilangovtr