İLAN T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/105 Esas DAVAL : CEVDET REİN HORD ORAK

Davacı açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında alınan31/08/2023 Tarihli Bilirkişi raporunda; Dava konusu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan mahallesi 3754 ada 1 parsel sayılı 663,00 m² yüz ölçümlü"Arsa" ana taşınmaz nitelikli taşınmaz 5467/16600 hisse payı ile Muris Mehmet Oğlu Reis Orak adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın 02/07/2021 Keşif Tarihi itibari ile değerinin 1.458.600 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 5467/16600 hisse payı değeri 480.371,00 TL olduğu, Taşınmazın 20/09/2019 Dava Tarihi itibari ile değerinin 924.800,00 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 5467/16600 hisse payı değerinin 304.571,00 TL olduğu, Dava konusu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan mahallesi 105 ada 9 parsel sayılı 3.817,64 m² yüz ölçümlü Zeytin Ağaçlı Tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmaz 1/3 hisse payı ile Muris Mehmet Oğlu Reis Orak adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın 02/07/2021 Keşif Tarihi itibari ile değerinin 3.138.112,00 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 1/3 hisse payı değerinin 1.046.037,33 olduğu, Taşınmazın 20/09/2019 Dava Tarihi itibari ile değerinin 1.989.665,00 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 1/3 hisse payı değerinin 663.221,00 TL olduğu, Dava konusu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan mahallesi 118 ada 15 parsel sayılı 24.270,24 m² yüz ölçümlü "Zeytin Ağaçlı Tarla" ana taşınmaz nitelikli taşınmaz 1/3 hisse payı ile Muris Mehmet Oğlu Reis Orak adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın 02/07/2021 Keşif Tarihi itibari ile değerinin 9.800.346,00 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 1/3 hisse payı değerinin 3.266.782,00 olduğu, Taşınmazın 20/09/2019 Dava Tarihi itibari ile değerinin 6.213.740,00TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 1/3 hisse payı değerinin 2.071.246,67 TL olduğu, Dava konusu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan mahallesi 123 ada 24 parsei sayılı 432,28 m² yüz ölçümlü Tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmaz 1/3 hisse payı ile Muris Mehmet Oğlu Reis Orak adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın 02/07/2021 Keşif Tarihi itibari ile değerinin 176.912,00 TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Örak 1/3 hisse payı değerinin 58.970,00 olduğu, Taşınmazın 20/09/2019 Dava Tarihi itibari ile değerinin 112.168,00TL olduğu, Muris Mehmet oğlu Reis Orak 1/3 hisse payı değerinin 37.389,00 TL olduğuna ilişkin bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023



Basın No: ILN01896991



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