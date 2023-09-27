İLAN T.C. KARŞIYAKA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/293 Esas DAHİLİ DAVALI : FAHRETTİN ZAMBAK - Hatay Cad. 875/5 Konak / İZMİR

Davacı Pürüze Özdal tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ve aleyhinize açılan kurum işleminin iptali(tespit) davasında yapılan yargılama neticesinde, taraf teşkiline yönelik olarak tarafınıza duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup adreste bulunamadığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde; davacının, Üzümsan Üzüm Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketinde uzun yıllar aralıksız çalıştığını, emekli olmak istediğini,kuruma başvurduğunu ancak kurum tarafından çalışmaların başka isimler altında görüldüğü belirtilerek talebinin değerlendirilmediğini, davacı Pürüze Yabalak (Özdal)'ın bordrolarında adının sehven Duruze ve Turza olarak yazıldığını, oysa isminin Pürüze olduğunu, bu nedenlerle SGK 'ye geçen Turza Yabalak ve Duruze Yabalak isimleri altındaki çalışmalarının Pürüze Özdal (Yabalak) isminde birleşerek düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı tarafından sunulan dahili dava dilekçesinde; 16.02.2022 tarihli ara karar doğrultusunda davacıya ait bordrolarda adı geçen iş yerlerinin (Fahrettin Zambak) davaya dahil edilmesi talep edilmiştir.

Duruşma Günü; 11.10.2023 günü saat 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işleme itiraz edemeyeceği ve aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu; dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01898608



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