İLAN T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2023/110 Esas

Davacı Zeynep Yıldırım tarafından davalı Nejla Yalçın (T.C:178***398), aleyhine açılan, Menemen 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/110 Esas sayılı Tapu İptali ve Tescil konulu davanın yapılan yargılamasında; davalı Nejla Yalçın'ın tespit edilen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Nejla Yalçın'a Ön İnceleme Davet Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu ilanen tebliğde Ön İnceleme Davet Tutanağı bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 139. mad. uyarınca iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına, HMK'nın 139.md. gereğince davanın dilekçeler aşaması tamamlandığından 07/12/2023 günü saat 11:15'de Menemen 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda Ön İnceleme Duruşması yapılmasına karar verilmiş olup tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01901092

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