İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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1-Belediyemize ait Arap Hasan Mahallesi inönü Caddesi No:303/2 Karabağlar/İZMİR adresindeki kültür büfesi (4 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :72.000,00-TL/Yıl+KDV (YETMİŞİKİBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 8.640,00-TL (105 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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2-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6713 Sokak No:7 Karşıyaka/İZMİR adresindeki konut (75 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 40.500,00-TL/Yıl (KIRKBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 4.050 ,00-TL (186 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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3-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/02 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :12.500,00-TL/Yıl (ONİKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.250,00-TL (375 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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4-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/15 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :12.500,00-TL/Yıl (ONİKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.250,00-TL (382 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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5- Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/14 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :12.500,00-TL/Yıl (ONİKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.250,00-TL (392 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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6-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/11 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :12.500,00-TL/Yıl (ONİKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.250,00-TL (407 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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7-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/03-04 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (20 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :25.000,00-TL/Yıl (YİRMİBEŞBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 2.500,00-TL (411 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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8-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/16 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :12.500,00-TL/Yıl (ONİKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.250,00-TL (412 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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9-Belediyemize ait Basın Sitesi Mahallesi İnönü Caddesi No:361/1 Karabağlar/İZMİR adresindeki kültür büfesi (4 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :72.000,00-TL/Yıl+KDV (YETMİŞİKİBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI :8.640,00-TL (760 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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10-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6712/4 Sokak No:6/B Karşıyaka/İZMİR adresindeki dükkan (31 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :20.000,00-TL/Yıl (YİRMİBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI :2.000,00-TL (817 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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11- Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6714 Sokak No:11 Karşıyaka/İZMİR adresindeki konut (65 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :35.100 ,00-TL/Yıl (OTUZBEŞBİNYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 3.510,00-TL. (827 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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12-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6711 Sokak No:21 Karşıyaka/İZMİR adresindeki konut (63 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 34.000,00-TL/Yıl (OTUZDÖRTBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 3.400,00-TL (830 İCAR)
FİİLİ DURUMU : DOLU
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13-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6707 Sokak No:5 Karşıyaka/İZMİR adresindeki konut (79 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 42.660,00-TL/Yıl (KIRKİKİBİNALTIYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 4.266,00-TL (836 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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14-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6712/4 Sokak No:6/A Karşıyaka/İZMİR adresindeki dükkan (23 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :15.000,00-TL/Yıl (ONBEŞBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI :1.500-TL (874 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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15-Belediyemize ait Piri Reis Mahallesi 269 Sokak No:95 Konak/İZMİR adresindeki kültür büfesi (4 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :60.000,00-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 7.200,00-TL (917 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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16-Belediyemize ait Konak Mahallesi 876 Sokak No:29/1 Konak/İZMİR adresindeki dükkan (40 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :60.000,00-TL/Yıl (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 6.000,00-TL (1109 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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17-Belediyemize ait Tersane Mahallesi Yalı Bulvarı No:3/1 Karşıyaka/İZMİR adresindeki kültür büfesi (4 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :60.000,00-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 7.200,00-TL (1181 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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18-Belediyemize ait Güney Mahallesi Zeytinlik Caddesi No:1/A Konak/İZMİR adresindeki çay ocağı (8 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :66.000,00-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞALTIBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 7.920,00-TL (1184 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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19-Belediyemize ait Gürpınar Mahallesi Pınarbaşı Meydanı No:20A Bornova/İZMİR adresindeki dükkan (Zemin :47 m² 1. Kat:145 m² TOPLAM:192 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :80.000,00-TL/Yıl (SEKSENBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 8.000,00-TL (1702 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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20- Belediyemize ait Gürpınar Mahallesi 7008 Sokak No:2/1A Bornova/İZMİR adresindeki dükkan (16 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :16.260,00-TL/Yıl (ONALTIBİNİKİYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI :1.626,00-TL (1721 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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21- Belediyemize ait Gürpınar Mahallesi 7006 Sokak No:19/A-B Bornova/İZMİR adresindeki dükkan (115 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :69.000,00-TL/Yıl (ALTMIŞDOKUZBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 6.900 ,00-TL (1725 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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22- Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6708 Sokak No:16/B Karşıyaka/İZMİR adresindeki depo (29,50 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :16.225,00-TL/Yıl (ONALTIBİNİKİYÜZYİRMİBEŞTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.622,50-TL (1831 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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23- Belediyemize ait Naldöken Mahallesi 1223 Sokak No:1 K:1 Bornova/İZMİR adresindeki dükkan (68 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :40.000,00-TL/Yıl(KIRKBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 4.000,00-TL (2139 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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24-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6719/1 Sokak No:7/A Karşıyaka/İZMİR adresindeki dükkan (24 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 36.000,00-TL/Yıl (OTUZALTIBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 3.600,00-TL (2271 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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25- Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 5131 Sokak No:6-Z/6,Z/7 Çeşme/İZMİR(Ilıca oto terminali) adresindeki tuvalet (62 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :13.000,00-TL/Yıl+KDV (ONÜÇBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.560,00-TL (2544 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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26- Belediyemize ait Musalla Mahallesi 1062 Sokak No:1/14 Çeşme/İZMİR (Çeşme oto terminali) adresindeki tuvalet (62 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :40.000,00-TL/Yıl+KDV(KIRKBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 4.800,00-TL (2582 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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27- Belediyemize ait Yeni Mahallesi Menderes Caddesi No:3/C Kiraz/İZMİR (Kiraz Oto Terminali) adresindeki dükkan(kıraathane) (10,92 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :8.000,00-TL/Yıl+KDV (SEKİZBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 960,00-TL (2596 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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28- Belediyemize ait Yeni Mahallesi Menderes Caddesi No:3/E Kiraz/İZMİR (Kiraz Oto Terminali) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (20 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :15.000,00-TL/Yıl+KDV (ONBEŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.800,00-TL (2602 İCAR)
FİİLİ DURUMU :DOLU
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29- Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z/4 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminalı) adresindeki büfe (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :15.000,00-TL/Yıl+KDV (ONBEŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI :1.800,00-TL (2628 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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30- Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z/5 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminalı) adresindeki büfe (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :15.000,00-TL/Yıl+KDV (ONBEŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI :1.800,00-TL (2629 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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31- Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z17-18-19 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminalı) adresindeki tuvalet (61 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :9.150,00-TL/Yıl+KDV (DOKUZBİNYÜZELLİTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI :1.098,00-TL (2637 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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32- Belediyemize ait Gökçen Mahallesi Mezbaha Çıkmazı Sokak No:3 Tire/İZMİR adresindeki mezbaha (Toplam:3321 m² (kapalı:570,06 m², açık:2750,94 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :305.000,00-TL/Yıl+KDV (ÜÇYÜZBEŞBİNTÜRKLİRASI+KDV)
GEÇİCİ TEMİNATI :36.600,00-TL (2778 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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33- Belediyemize ait Çetin Emeç Mahallesi Universiade Caddesi No:4 B/08 Balçova/İZMİR(Olimpiyat Köyü) adresindeki dükkan (47 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :42.000,00-TL/Yıl (KIRKİKİBİNTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI :4.200,00-TL (2781 İCAR)
FİİLİ DURUMU :BOŞ
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34- Belediyemize ait Çukurköy Mahallesi Çukurköy Küme Evleri No:423 Menemen/İZMİR adresindeki konut (95,16 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDELİ :14.300,00-TL/Yıl (ONDÖRTBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASI)
GEÇİCİ TEMİNATI : 1.430,00-TL (2892 İCAR)
FİİLİ DURUMU : BOŞ
Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 12.10.2023 Perşembe günü Saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2183 No'lu Toplantı Odası Basmane-Konak/İZMİR) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünde (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1209/2 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 250,00 (ikiyüzelli)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 11.10.2023 Çarşamba günü en geç saat 12.00'ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü'ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00'te Encümende hazır bulunmaları gerekir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
- Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
- Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi'nin ibraz edilmesi,
- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
- Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.
Basın No: ILN01898376
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