İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 12.10.2023 Perşembe günü Saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2183 No'lu Toplantı Odası Basmane-Konak/İZMİR) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünde (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1209/2 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 250,00 (ikiyüzelli)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 11.10.2023 Çarşamba günü en geç saat 12.00'ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü'ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00'te Encümende hazır bulunmaları gerekir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.