İLAN T.C. İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/442

KARAR NO : 2022/72

DAVALILAR : 1-CEM YAVAŞ - 10331583172

34 Sokak No:44 Güzelyalı Konak/ İZMİR

2- CENGİZ YAVAŞ - 10367581944

Ankara Cad. No:377/7 Bornova/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 01/03/2023 tarihli ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İzmir 26. İcra Dairesinin 2020/60 Esas sayılı icra takibi nedeniyle teminatın iadesine ilişkin muvafakatinizin olup olmadığı, uygulanan hacizle ilgili zararınız oluşup oluşmadığı, zararınız oluşmuş ise kararın tebliğinden itibaren bir aylık kesin süre içinde zararın tazmini ile ilgili açacağınız dava bilgilerini mahkememize sunmadığınız taktirde teminatın alacaklı tarafa iade edileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.



