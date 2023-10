Örnek No:55* T.C. İZMİR 14. İCRA DAİRESİ 2021/7487 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Konak İlçe, 6708 Ada, 9 Parsel, İZMİR DEPREM HASAR SORGULAMASI ;İlgili sayfadaadresteki yapı ile ilgili herhangibir kayıt yoktur.( e devlet üzerinden ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,İzmir Depremi Hasar Tespit Sorgulama Sayfasından 11/05/2022 tarihinde bakılmıştır. )T.C. Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarihli yazısına göre ; parsel; 1/1000 ölçekli imar planında(B-5) Bitişik Nizamda 5 katyapılaşma koşullukonutalanında kalmaktadır. Ayrıca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda ( K1 ) kalmaktadır.16/05/1985tarihli, 240 Dosya NoluNolu Yapı Ruhsat Belgesi mevcuttur.YAPI18/10/1988 tarihli, 1 Dosya NoluYapı Kullanım İzin belgesi mevcuttur.Belediyeden gelen evraklar içinde numarataj krokisi mevcuttur.KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALIP- KALMADIĞI ; İlgilBelediyesinden gelen evraklara göre ;Kentsel Dönüşüm Alanındakalmadığı belirtilmiştir. GAYRIMENKULUN GENEL ÖZELİKLERİ : Taşınmazın bulunduğu apartman 345 sokak ile 3457 sokaĞA cephelidir. Daire girişleri 345 sokatandır. Kapı nosu : 36dir. Bitişik Nizam konumundadır. Binaya ait 2 adet dükkan da 357 sokaktan ; Kapı No: 23-23A yı almıştır.Bina Girişi Zemin Kattandır.2nci Bodrum Kat+1nci Bodrum Kat+Zemin Kat + 4 kat toplam 7 kattır. 2nci Bodrum Katta 2 adet dükkan vardır. Zemin Katta daire vardır. Her katta 2 daire olmak üzere toplam 12 dairedir. Yapı Sınıf 3A dır. Yapı Ruhsat tarihi ;16/05/1985 dir. Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi; 18/10/1988 dür. Bina 34 yaşında olup ; Betonarme Yapılar içinde Yıpranma Payı % 32 dir. Binada doğalgaz vardır.. Binada asansör yoktur. Binada engelli rampası yoktur.Bina girişine göre taşınmaz 1nci Bodrum Kat 2 nolu dairedir. Daire giriş cephesine göre soldaki bant pencereleri dairedir. Daire bina girişine göre; giriş cephesine ve arkacepheye bakmaktadır. Merdiven çıkış yönüne göre; sahanlıkta soldaki dairedir. Daire Giriş cephesinden KOT DAİRE ,347 sokaktan1nci kat daire görünümündedir. Bürüt; 82,65 m2, Net ; 65,05 m2 dir. Daire ; 2+1 dir. Koridor, Salon, Mutfak, 2 oda, Banyo, Wc, ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Salon ve salondan çıkılan balkon357 sokağa bakmaktadır.Mutfakışık almamaktadır. 2 oda da giriş cephesine ( 345 sokağa ) bakmaktadır. 345 sokağa bakan 2 oda pencereleri bant penceredir. 3 oda ve 1 adet balkon giriş cephesine bakmaktadır.Daire de elektrik, su mevcuttur. Daire de doğalgaz aboneliği yoktur. Dış pencereler pvc dir. Daire giriş kapıs çelik kapıdır. Oda kapıları serenli yağlı boyalı press ahşapkapıdır.Mutfak, koridor,balkonve oda yer döşemesi karodur. Salon yer döşemesi laminant parkedir.Wc kiler olarak kullanılmaktadır. Kapısı yoktur. Daire tavan ve duvar kaplaması kara sıvaüzeri boyadır. Mutfak dolapları gövdesi suntalam dir. Kapakları yağlı boya suntalam kapaktır. Mutfak tezgahı beton üzeri mermer tezgahtır. Banko arasıfayans ile kaplıdır. Evyesitek göz mermerevyedir. Banyo yer döşemesi seramiktir. Döküm küvet üzeri alüminyum profil içi mika duşakabin vardır. Wc yer döşemesi seramiktir. Duvarları h:120cm fayans kaplıdır. Kapı kanatı yerinde yoktur. Kiler olarak kullanılmaktadır.Yukarıda tapu kaydı,imar durumu belirtilen ve mahalinde resimleri çekilen mesken keşif anında kapalı olup, POLİS GÖZETİMİNDE, ÇİLİNGİR YARDIMIYLA , daire açılıp keşif yapılmıştır.Taşınmaz Halil Rıfat Paşa Caddesine, Barbaros Mahallesi Muhtarlığına,Konak Belediyesi Adile Naşit Kütüphanesine, AdileNaşit Parkına, Konak Belediyesi Zeki Müren Parkına, karataş Hacı Cevat Başı Camiine, Alışveriş merkezlerine yakındır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Barbaros Mah. Nişancı Apt. No : 36 K:1. Bodrum D:2 Konak / İZMİR166 m2Var , İnşaat tarzıT.C. Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarihli yazısına göre ; parsel; 1/1000 ölçekli imar planında(B-5) Bitişik Nizamda 5 katyapılaşma koşullukonutalanında kalmakta500.000,00 TL29/09/2023Basın No: ILN01902587#ilangovtr